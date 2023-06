Torcida de time italiano invade campo e queima carro de jogador após rebaixamento

Um grupo de torcedores do Brescia, tradicional clube do futebol da Itália, se revoltou com o rebaixamento do time para a terceira divisão após o empate por 1 a 1, em casa, com o Cosenza, na quinta-feira. Indignada com o descenso, a torcida protagonizou cenas lamentáveis no estádio Mario Rigamonti.

O rebaixamento do Brescia foi sacramentado quando a equipe tomou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, praticamente ficando sem chances de se salvar. Foi aí que parte da torcida começou a atirar sinalizadores no campo e um grupo invadiu o gramado para tentar agredir os jogadores.

A polícia teve dificuldade para conter a invasão e houve confronto. Outros torcedores invadiram o estacionamento destinado aos atletas do Brescia e incendiou alguns dos veículos, como o do zagueiro francês Matthieu Huard. O número de presos não foi divulgado pela polícia local.

Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, alguns dos profissionais que trabalhavam na segurança e na organização da partida ficaram feridos. Não há informações sobre pacientes graves ou mortos. Tanto os jogadores do Brescia quanto a torcida visitante precisaram ficar no estádio até a madrugada para deixarem o local com segurança. Os arredores do estádio Mario Rigamonti também foram vandalizados.

O Brescia estava desde 1985 entre as duas principais divisões do futebol italiano. O clube nunca venceu o campeonato da primeira divisão, mas foi quatro vezes campeão da segunda em sua história (nas temporadas 1964/65, 1991/92, 1996/97, 2018/19). Um dos maiores ídolos do time da Lombardia é Roberto Baggio, que ficou famoso entre o torcedor brasileiro por perder o pênalti que deu o tetracampeonato ao Brasil na Copa do mundo de 1994. O Brescia aposentou a camisa 10 em homenagem ao ex-meia.