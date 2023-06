Torcida da Ponte Preta protesta após empate; clube banca permanência de treinador

Após o empate sem gols com o lanterna ABC na última terça-feira, em pleno Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, alguns torcedores da Ponte Preta protestaram em frente ao estádio. A reclamação é pela sequência ruim de resultados no torneio.

Nos últimos cinco jogos, a Ponte Preta venceu uma única partida e segue flertando com a zona de rebaixamento. A pressão maior é em cima do técnico Felipe Moreira, a aposta do clube para dar continuidade ao trabalho de Hélio dos Anjos, que deixou a equipe logo depois do título da Série A2 do Campeonato Paulista.

Apesar de estar pressionado, Felipe Moreira garantiu que não irá deixar a Ponte Preta, que deu uma sobrevida ao treinador. O jogo com o Sport, no próximo domingo, às 11h, no Moisés Lucarelli, pode ser decisivo para o futuro do treinador no clube.

"Eu não posso pensar até que ponto (vou aguentar a pressão). É uma escolha da diretoria. Eu estou fazendo meu melhor. Todo mundo está motivado para conseguir os resultados. A gente tem as nossas dificuldades de plantel, de entender a competição. Estamos lutando muito para melhorar as coisas", disse o treinador.

Felipe Moreira afirmou ainda que acredita na recuperação da equipe. "A Ponte, nos últimos anos, seja na Série B ou no Paulista, primeira divisão, teve pressão grande em cima dos treinadores até as coisas andarem. A gente acredita no trabalho, os atletas também acreditam. Vamos seguir em busca da evolução, e a torcida só vai apoiar a gente com resultado", afirmou.

O empate deixou a Ponte Preta na 14ª colocação da Série B, com 11 pontos. O CRB, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem oito.