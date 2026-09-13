Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Torcedores rivais provocam Rúben Neves com morte de Diogo Jota; CR7 defende companheiro

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Durante a vitória do Al-Hilal diante do Al-Taawon, neste sábado (13), por 6 a 0, o meia Rúben Neves se tornou alvo da torcida mandante. Em um momento da partida, gritos de Jota! Jota!" ecoaram pelas arquibancadas, fazendo uma alusão ao ex-jogador Diogo Jota, que morreu em acidente de carro no ano passado.

Rúben Neves era amigo próximo de Diogo Jota e já demonstrou grande carinho pelo companheiro em diversas oportunidades, e até fez uma tatuagem em homenagem ao ex-atacante. Após as provocações da torcida, o meio-campista respondeu e criticou os torcedores adversários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Só espero que eles não fiquem rezando depois do que fizeram? Deus os viu".

Os atos da torcida do Al-Taawon foram condenados pela imprensa internacional, principalmente de Portugal e da Árabia Saudita. O conterrâneo e astro Cristiano Ronaldo prestou apoio ao meia e pediu punição aos responsáveis.

"A liga precisa agir e punir esse tipo de comportamento dos torcedores. Isso já não é futebol, e precisa ter limites. Pessoas que se comportam assim nunca mais deveriam ser autorizadas a entrar em um estádio".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro atleta que se posicionou contra os atos foi Saleh Abu Al-Shamat, meio-campista do Al-Ahli. O jogador postou um texto nas redes sociais e criticou a torcida do Al-Taawon.

"É meu dever como muçulmano falar disso e alertar. Em relação às ações de alguns torcedores do Al-Taawon no jogo contra o Al-Hilal, isto não é só sobre seu clube. Tem a ver com nossa religião, o Islã. Por muito intensa que seja a rivalidade, nunca devemos atacar as famílias das pessoas ou os mortos. É nosso dever mostrar ao mundo o que o Islã representa. Aquilo foi inaceitável".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Al-Hilal Al-Taawon Cristiano Ronaldo Diogo Jota Futebol Ruben Neves
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV