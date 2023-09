Torcedores iranianos fazem festa para Cristiano Ronaldo e 'invadem' hotel em Teerã

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Cristiano Ronaldo agitou a cidade de Teerã, capital do Irã, nesta segunda-feira. O atacante português arrastou uma multidão por onde passou em sua chegada à cidade, junto com seus companheiros do Al Nassr, que enfrentará o local Persépolis na terça, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Centenas de torcedores correram literalmente atrás do ônibus que carregava a delegação do time da Arábia Saudita, em busca de Cristiano Ronaldo. Muitos carregavam faixas e fotos do português, entoando cânticos em referência ao craque. Algumas crianças choraram diante da passagem do ônibus.

Um grupo chegou a invadir o hotel onde o português e demais membros da delegação do Al Nassr estão hospedados. Eles passaram pela polícia e tomaram conta do hall e dos corredores do Espians Palace Hotel. Eles cantavam "Ronaldo, Ronaldo", na expectativa de ver o atacante.

Trata-se da primeira viagem de Cristiano Ronaldo ao Irã. Ainda no aeroporto, ele foi aguardado por muitos torcedores e autoridades locais. Deles, ganhou de presente um tradicional tapete persa.

A partida entre os times iraniano e saudita na Arábia Saudita, na cidade de Riad, está marcado para 27 de novembro. Ambos os jogos são válidos pela fase de grupos da competição continental.

Estes jogos se tornaram viáveis graças ao restabelecimento das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita, após acordo mediado pela China no início deste ano. Os rivais de longa data romperam relações em 2016, depois de uma multidão furiosa ter invadido as missões diplomáticas sauditas no Irã para protestar contra a execução de um clérigo xiita pela Arábia Saudita.

Até então, equipes dos dois países se enfrentavam em território neutro. A última edição do torneio que contou com jogos envolvendo times iranianos e sauditas em suas casa acontecue em 2015.