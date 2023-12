Torcedores fazem pix para América-MG vencer o Bahia; clube doará para causas sociais

O América-MG emitiu uma nota oficial neste sábado condenando uma ação de torcedores, de time envolvidos na luta contra o rebaixamento, que enviaram "Pix" para a conta do clube, em uma tentativa de motivar o elenco no duelo contra o Bahia, marcado para este domingo, às 18h30, na Arena Independência, pela 37ª rodada do Brasileirão, a famosa "mala branca".

continua após publicidade

"O América Futebol Clube, reconhecendo a capacidade das redes sociais de repercutir de forma exponencial e, por vezes graves, os conteúdos publicados, repudia veementemente a iniciativa de torcedores de outros clubes interessados no resultado do jogo do América diante do Bahia. O envio de PIXs para contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções", diz parte da nota enviada pelo clube.

O América recebeu várias transferências nas últimas horas após o "Pix" do clube cair nas redes sociais. Nas publicações, muitos torcedores do Santos gravaram vídeos e fizeram comentários sobre "mala branca". Já a torcida do Vasco fez uma onda para Casimiro, apresentador da CazeTV e streamer, participar da "vakinha". Ele ainda não se pronunciou sobre o caso.

continua após publicidade

Ainda em nota, o clube revelou que doará toda a quantia recebida para ações sociais. "Os recursos recebidos, não expressivos, serão empenhados em ações sociais, face à complexidade em retorná-los aos emissores", afirmou.

Já rebaixado, o América-MG pode ter influência direta no futuro do Bahia no Brasileirão. O time baiano é o 17º colocado, com 41 pontos e briga contra a queda, principalmente, com Vasco (42) e Santos (43).

O Bahia pode ser o quarto e último clube rebaixado na temporada em caso de derrota, somado com vitórias de Santos e Vasco. O Cruzeiro, com 45, praticamente assegurou a permanência na divisão.