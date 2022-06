Torcedores fazem 'meme' da saída de Neymar do PSG; confira

(via Agência Estado)

Neymar teria contrato válido até 2025 e com cláusula de renovação automática por mais dois anos, ou seja 2027

Uma bomba sacudiu o noticiário do futebol internacional nesta terça-feira (28). Segundo o jornal El País, o Paris Saint-Germain comunicou que Neymar não faz mais parte dos planos do clube. A decisão já teria sido informada ao pai do camisa 10, responsável pela carreira do jogador, e teria a "bênção" do atacante Kylian Mbappé, principal nome do time na última temporada.

De acordo com a publicação, a decisão começou a tomar forma após o clube renovar o contrato com Mbappé, principal referência do projeto esportivo do PSG atualmente. Porém a estrela francesa, de 23 anos, exigiu mudanças para estender o seu vínculo. Entre elas, está a saída do diretor esportivo, cargo ocupado pelo brasileiro Leonardo, de quem Neymar é próximo.

Durante as conversas pela renovação, Mbappé também teria se queixado à diretoria parisiense da indisciplina de Neymar durante a rotina de treinos e na recuperação de lesões. O atacante da seleção francesa acertou, no mês passado, a sua permanência no PSG até 2025.

Ainda de acordo com a reportagem, o PSG busca uma solução amigável para o caso. O pai de Neymar se mostrou compreensivo, mas exige o pagamento do que está estipulado no contrato, válido até 2025 e com cláusula de renovação automática por mais dois anos, ou seja 2027. O valor gira na casa de 200 milhões de euros - aproximadamente R$ 1 bilhão.

"O PSG está procurando um clube comprador para assumir a transferência e os custos do contrato, mas como isso parece impossível, como indicam os funcionários do Al-Khelaifi, a opção mais realista é realizar um empréstimo. Diante dessa possibilidade, o PSG informou ao pai de Neymar que estaria disposto a pagar a parte do salário que o clube de destino não assumiu, e que faria a renda por meio de sua fundação, o Instituto Neymar Júnior. A empresa, com base em São Paulo, é patrocinada, entre outras empresas, pela Qatar Airways", diz o texto.





Repercussão

Os torcedores brasileiros não perderam tempo e colocaram Neymar disputando o Brasileiro da Série C... Já pensou? Pois para a torcida do Botafogo-PB isso não seria um absurdo.

A brincadeira começou nas redes sociais com uma montagem compartilhada por Belo Milgrau, um dos perfis não-oficiais mais conhecidos dos clube paraibano. Na postagem, Neymar aparece com a camisa do Belo, na mesma arte onde o clube costuma apresentar os seus reforços. Milgrau legendou: "O PSG não quer e o Beludo tá precisando de ponta, vamos unir o útil ao agradável".

O Botafogo-PB disputa o Brasileiro da Série C e aparece na quarta colocação. A busca por um jogador de beirada é uma das prioridades do clube para se reforçar na reta final da primeira fase. Por isso o nome de Neymar se "encaixaria" no perfil. Recentemente, o técnico Tite disse que escalar o camisa 10 na ponta é uma burrice, o que não parece preocupar a torcida do Belo.

Os torcedores logo entraram no clima da brincadeira e passaram a compartilhar a publicação. Alguns adicionaram comentários sugerindo que o craque já estava em João Pessoa, visto em vários pontos da cidade.

