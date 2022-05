Torcedores do Sport agridem e roubam corintianos na Ilha do Retiro em jogo sub-17

Da Redação

A partida entre Sport e Corinthians, válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, não terminou nada bem. Isso porque membros de uma torcida organizada do time pernambucano invadiram o setor visitante da Ilha do Retiro, agrediram e roubaram corintianos.

A confusão começou no final do segundo tempo, quando o Sport vencia por 1 a 0. As imagens do SporTV mostram diversos torcedores do Sport entrando no setor visitante e causando enorme correria nas arquibancadas. Foram cometidos agressões e roubos de bandeiras e camisas do Corinthians.

Diante da confusão, a Polícia Militar foi acionada para dispersar os brigões e conseguiu evitar que algo pior acontecesse nas arquibancadas. O duelo foi paralisado até que os ânimos se acalmassem.

Na noite desta terça-feira, o Sport soltou uma nota oficial repudiando os atos dos seus torcedores na Ilha do Retiro. "O Sport Club do Recife lamenta e repudia veementemente o ocorrido na tarde desta terça-feira (10), na Ilha do Retiro, durante o confronto entre Sport e Corinthians, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, quando torcedores do time paulista foram covardemente atacados por vândalos. A vice-presidência jurídica rubro-negra já realizou a representação junto à Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva e irá acompanhar os desdobramentos do caso para que os criminosos sejam severamente punidos."

O time pernambucano aproveitou também para pedir desculpas aos envolvidos e ao Corinthians. "Em nome da decência, o clube manifesta a sua total reprovação aos fatos ocorridos e reforça que tal conduta não condiz com os seus valores e história, se colocando à disposição para contribuir com as investigações. O Sport também pede desculpas aos torcedores envolvidos e à instituição Sport Club Corinthians Paulista."

O clube paulista também se pronunciou. "O Corinthians repudia as agressões ocorridas no Recife e informa que já contactou o Sport, que já tinha acionado as autoridades para identificar culpados. O Corinthians se solidariza com os torcedores agredidos e acompanhará as apurações de perto."

Com bola rolando, o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0 e selou sua classificação às quartas de final da competição.