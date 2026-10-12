Torcedores do Corinthians protestam no Parque São Jorge e pedem 'intervenção judicial já'

Dezenas de torcedores do Corinthians se reuniram em frente à sede social, no Parque São Jorge, na tarde desta segunda-feira, 12, para protestar contra a má fase do clube. Corintianos entoaram palavras de ordem contra a diretoria e exibiram faixas e panfletos pedindo "intervenção judicial já".

A manifestação já estava marcada antes mesmo da derrota para o rival Palmeiras, por 4 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A ação foi convocada pelo Projeto Time do Povo. Torcidas organizadas, como Gaviões da Fiel e Camisa 12, não participaram do protesto.

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O pedido de intervenção judicial faz referência a uma investigação do Ministério Público de São Paulo que apura irregularidades na gestão do Corinthians. O processo está em fase final e existe a possibilidade de o órgão solicitar uma intervenção judicial no clube.

O caso está sendo conduzido pelos promotores Luiz Ambra Neto e André Paschoal e ainda não tem data para ser finalizado. Recentemente, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr, alertou para a possibilidade de a eleição presidencial não ocorrer por causa de uma possível intervenção do MP.

Com uma dívida de R$ 2,8 bilhões, o Corinthians atravessa grave crise financeira e enfrenta dificuldade para honrar compromissos a curto prazo, como salários do elenco principal e da comissão técnica.

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Dentro das quatro linhas, a situação também não ajuda. O time acumula oito derrotas consecutivas no Brasileirão. A mais recente aconteceu neste domingo, 11, quando a equipe foi goleada pelo rival Palmeiras, por 4 a 1, no Nubank Park.

O resultado deixou o Corinthians à beira da zona de rebaixamento, com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, time que abre o Z-4.

Antes da partida, o clube anunciou a contratação do ex-jogador holandês Clarence Seedorf como novo treinador. Ele será apresentado na quarta-feira, 14, e irá estrear na próxima segunda, quando o Corinthians recebe o Vitória, em confronto direto contra o Z-4 no Brasileirão.