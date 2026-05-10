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Torcedores do Barcelona confundem ônibus e atacam o próprio time; veículo do Real foi atingido

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 16:13:00 Editado em 10.05.2026, 16:24:35
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Momentos antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid, na tarde deste domingo (10), torcedores da equipe catalã atiraram pedras no ônibus do próprio clube na chegada ao Spotify Camp Nou. Segundo a imprensa da Espanha, a torcida teria se confundido e acharam que se tratava do veículo do Real Madrid.

Uma das janelas foi danificada com o ataque dos torcedores, mas nenhum jogador se machucou. O ônibus do Real Madrid também foi atingido nos atos da torcida rival e o vidro da porta acabou quebrado. O clube da capital espanhola não confirmou se alguém foi ferido com os ataques.

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Nesta temporada, outros dois episódios semelhantes envolveram a torcida do time catalão. Justamente em duas partidas contra o Atlético de Madrid, uma pela Copa do Rei e outra pela Champions League. O ônibus do clube comandado por Diego Simeone sofreu ataques na chegada ao Camp Nou.

Em caso de vitória ou empate do Barcelona, o clube comandado por Hansi Flick ganharia a La Liga pela segunda temporada consecutiva, o 29º na história da equipe. O Real Madrid ainda mantém chances mínimas de levantar o troféu, mas precisa vencer os rivais fora de casa e torcer para que os rivais não somem mais pontos até o final do torneio.

O campeonato nacional espanhol termina no dia 24 de maio, e tanto Barcelona quanto Real Madrid já estão classificados para a próxima edição da Champions League, assim como Villarreal e Atlético de Madrid, terceiro e quarto colocado, respectivamente. O Real Bétis é outros clube com a vaga bem encaminhada

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