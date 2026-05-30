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Torcedores de PSG e Arsenal entram em confronto antes da final da Champions League

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 09:49:00 Editado em 30.05.2026, 10:00:12
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Horas antes da grande decisão da Champions League, torcedores do Paris Saint-Germain e Arsenal entraram em confronto na noite desta sexta-feira (29), em Budapeste. As imagens das redes sociais mostram ingleses e franceses trocando socos no meio da rua e jogando fogos de artifícios.

A preocupação da polícia local é uma escalada da violência para o confronto decisivo. Segundo portais da Europa, mais de dez mil torcedores sem ingressos foram para a capital húngara. Para conter possíveis conflitos, quatro mil policiais serão acionados para a segurança na Puskás Arena.

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O jogo final da temporada europeia começa às 13h e coloca dois campeões nacionais frente a frente na Hungria. O PSG, atual campeão da Champions e soberano na França, tenta a segunda conquista de sua história. A equipe de Luis Enrique conta com a grande fase dos atacantes Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Do outro lado, os comandados do espanhol Mikel Arteta têm a defesa como ponto forte e contam com o bom momento dos zagueiros sul-americanos Gabriel Magalhães e Piero Hincapié. No setor ofensivo, o Arsenal deposita suas esperanças em Viktor Gyökeres, Eberechi Eze e Bukayo Saka.

Para chegar até a grande decisão, ambas as equipes despacharam adversários importantes. Em 11º na primeira fase, o PSG precisou disputar o playoff e eliminou o rival Monaco. Na sequência passou pelos ingleses Chelsea e Liverpool, nas oitavas e quartas, respectivamente. Talvez tenha enfrentado o melhor time na semifinal, o Bayern de Munique.

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Já o Arsenal teve a melhor campanha da primeira fase e se classificou direto para as oitavas de final. Com atuações sólidas defensivamente, passou por Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid, respectivamente.

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