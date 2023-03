Torcedor que invadiu gramado com filha no colo depõe na polícia

(via Agência Estado)

O torcedor que invadiu o gramado do estádio Beira-Rio com a filha no colo, e agrediu um jogador do Caxias após a eliminação do Internacional nas semifinais do Campeonato Gaúcho, se apresentou nesta segunda-feira, à 2ª Delegacia de Polícia, para prestar depoimento em Porto Alegre.

O homem, de 33 anos, apareceu pouco depois das 17 horas e estava desacompanhado. Em seguida, chegou a mulher dele, que é mãe da criança, acompanhada de uma advogada. Encarregados do caso, o delegado Vinícius Nathan, da 2ª DP, e a delegada Sabrina Teixeira, da Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), vão ficar responsáveis por colher os depoimentos.

O torcedor intimado vai responder a dois inquéritos pelo que aconteceu neste domingo: invasão de campo e lesão corporal e ainda por expor uma criança a situação de risco no momento da confusão dentro de campo.

Nas investigações sobre o caso, a polícia ainda quer saber se a criança sofreu algum tipo de ferimento e se a mãe da menina estava no estádio do Internacional no momento em que a confusão tomou conta do gramado.

Além do jogador do Caxias Dudu Mandai, alvo da agressão do torcedor, o cinegrafista Gabriel Bolfoni, da RBS TV, também acabou machucado. Inconformado com a eliminação do Internacional, o homem ainda precisou ser contido pelos seguranças enquanto estava com a criança no colo.

O episódio do pai que invadiu o gramado pode trazer consequências para a família. O promotor João Paulo Fontoura de Medeiros, da Promotoria de Justiça de Canoas, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que a condição da criança será avaliada.

"Nesse primeiro momento haverá uma avaliação dos membros de proteção, como Conselho Tutelar, CREA e CAPS. Com base nas informações é que vamos verificar se há necessidade de orientação dos pais ou necessidade de acolhimento", explicou o promotor.

Nesta segunda-feira, o Internacional também se pronunciou sobre o caso e anunciou que o torcedor, que é sócio do clube, foi suspenso por tempo indeterminado. Além disso, ele está impedido de acessar as dependências do Beira-Rio. O caso vai ser apreciado ainda pela Comissão de Ética do Internacional para apuração dos fatos.

