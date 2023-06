Torcedor é preso na Copa do Inglaterra por usar camisa com alusão ao desastre de Hillsborough

Um torcedor foi preso durante a final da Copa da Inglaterra, realizada no último sábado entre Manchester City e Manchester United, vencida pela equipe de Pep Guardiola por 2 a 1. A pessoa, em questão, estava usando uma camisa com referência ao desastre de Hillsborough, incidente ocorrido em 1989.

Na ocasião, durante um jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, pela semifinal da Copa da Inglaterra, 97 torcedores morreram, muitos pisoteados, e outros 766 ficaram feridos, após um conflito entre eles e com os próprios policiais. O local da tragédia foi o estádio Hillsborough, em Sheffield.

O torcedor preso no jogo deste sábado foi James Whitte, de 33 anos, que irá ao tribunal no dia 19 de julho sob a acusação de exibir escrita ameaçadora ou abusiva que pode causar assédio, alarme ou angústia.

Conforme as fotos publicadas nas redes sociais, James vestia uma camisa do Manchester United, com o número 97, com a frase: "Not Enought", "insuficiente", em português.

"Não toleraremos abusos relacionados a Hillsborough ou a qualquer tragédia no futebol no estádio de Wembley e continuaremos a trabalhar com as autoridades para garantir que ações fortes sejam tomadas contra os perpetradores", disse a FA.

A tragédia de Hillsborough e outros desastres no esporte continuam a ecoar nos estádios de futebol pelas razões erradas, o que a Premier League condenou como "canto de tragédia".

Dois meses atrás, o Chelsea se desculpou por seus torcedores que insultaram os visitantes do Liverpool em cânticos que se referiam a Hillsborough. Alguns dias antes, o City havia se desculpado com o Liverpool por coros odiosos de aplausos semelhantes. Em março, Liverpool e Manchester United apelaram em conjunto aos torcedores para que encerrassem os cânticos de ódio antes da partida em Liverpool.

No jogo entre Manchester City e Manchester United, neste sábado, mais de 20 pessoas foram presas na partida por agressão, posse de drogas, embriaguez e comportamento desordeiro, disse a polícia.