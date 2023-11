Torcedor é condenado por fazer gestos racistas contra Rio Ferdinand na Inglaterra

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

O torcedor Jamie Arnold, de 32 anos, foi considerado culpado nesta quarta, por fazer gestos racistas ao agora comentarista e ex-jogador Rio Ferdinand durante um jogo do Campeonato Inglês entre o Wolverhampton e o Manchester United, realizado em maio de 2021. Ele foi considerado culpado por unanimidade em sentença definida por um júri formado no Wolverhampton Crown Court.

Após o ato, Arnold foi expulso de campo e recebeu ainda uma outra punição: suspensão de três anos sem poder frequentar estádios de futebol por usar linguagem homofóbica e inadequada.

Após a condenação, Ferdinand se manifestou sobre a decisão por meio de suas redes sociais. "Estou envolvido em um processo judicial em Wolverhampton desde maio de 2021. Hoje o cara que abusou racialmente de mim foi considerado culpado e agora terá que enfrentar as consequências de suas ações. Todos nós trabalhamos juntos como uma sociedade", escreveu o ex-atleta em sua postagem.

Ferdinand trabalhava como comentarista da BT Sport quando Arnold cometeu o crime. Após os gestos de cunho racista, o torcedor foi expulso pelos administradores do estádio e preso por policiais.

Vítima do ato discriminatório, Ferdinand enalteceu a punição ao torcedor. "A acusação não teria sido possível sem a ajuda e apoio das testemunhas, fãs e funcionários do Wolverhampton que se apresentaram para testemunhar no tribunal", concluiu o ex-jogador.