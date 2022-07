Tombense vence Chapecoense com dois de Zé Ricardo e sobe na tabela da Série B

(via Agência Estado)

O Tombense conseguiu algumas posições no Campeonato Brasileiro da Série B ao ganhar da Chapecoense, por 2 a 1, neste sábado à tarde, em Muriaé (MG), pela 17.ª rodada. Com dois gols de Zé Ricardo, o time mineiro manteve sua invencibilidade em casa e voltou a vencer após três empates. Matheus Bianqui descontou para a Chapecoense, que sofreu a segunda derrota seguida.

Com o resultado, o time de Tombos (MG) subiu duas posições e aparece na sexta colocação, com 25 pontos, a quatro pontos do G-4 zona de acesso. Já a Chapecoense se manteve na 15.ª posição, com 18 pontos, empatado em números com o Náutico e Ponte Preta, vencendo no critério de saldo de gols.

O Tombense foi logo pra cima da Chapecoense. Keké quase abriu o placar, aos cinco minutos, em chute de fora da área. Em cima, acuava a Chape no seu campo. E não demorou muito para abrir o placar com Zé Ricardo, aos 10 minutos, o volante pegou a sobra do escanteio e chutou rasteiro da entrada da área, no cantinho sem chances para o goleiro Wagner.

Depois do gol, o visitante começou a se soltar mais e empatou aos 20 minutos, com outro gol de volante. Matheus Bianqui apareceu na área nos meio dos zagueiros, e com oportunismo aproveitou o passe de Tiago Real e mandou para o fundo das redes. Com a igualdade no placar, os visitantes seguiram no campo de ataque, trocando mais passes, mas o placar não foi mais movimentado até o intervalo.

Na segunda etapa, a Chapecoense começou mais ofensiva e quase virou com Dereke, o atacante tentou uma cavadinha para cima de Felipe Garcia que defendeu com o peito. Na sobra, Luizinho mandou para a linha de fundo. Em cima o Índio Condá quase marcou novamente, após cobrança de escanteio, o goleiro do Tombense saiu mal, após bate e rebate na área, Chrystian chutou para o gol e a zaga do time de Tombos tirou em cima da linha.

A Chape seguia pressionando, mas foi o Tombense que ampliou o placar com outro gol de Zé Ricardo. Aos 20 minutos, o volante aproveitou outra sobra e emendou um voleio no ângulo de Wagner, marcando um golaço em Muriaé.

Na reta final, a Chape foi para o tudo ou nada, subiu suas linhas e ficou presente no campo de ataque, enquanto o Tombense tentava emplacar um contra-ataque para matar a partida. Coube a Felipe Garcia defender bem a sua meta, primeiro na cabeçada de Tiago Real e depois já nos acréscimos em chute de Perotti.

Na próxima rodada o Gavião visita o Grêmio, no sábado (16), em Porto Alegre. Já a Chape viaja para Recife, onde encara o Náutico, no domingo (17), às 16h00, nos Aflitos.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 2 X 1 CHAPECOENSE

TOMBENSE - Felipe Garcia; David (Genilson), Marcondes, Joseph e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Everton Galdino; Kleiton (Italo Henrique), Keké e Ciel. Técnico: Bruno Pivetti.

CHAPECOENSE - Wagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Matheus Bianqui (Claudinho) e Tiago Real (Kevin); Chrystian (Éderson), Luizinho e Derek (Perotti). Técnico: Bolívar.

GOLS - Zé Ricardo, aos 10, e Matheus Bianqui, aos 20 minutos do primeiro tempo. Zé Ricardo, aos 20 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Marielson Alves da Silva (BA)

CARTÕES AMARELOs - Victor Ramos, Luizinho e Léo (Chapecoense); Keliton (Tombense)

RENDA E PÚBLICO Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG)