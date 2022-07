Tombense supera o Criciúma e termina primeiro turno na quinta posição da Série B

(via Agência Estado)

O Tombense assumiu, mais uma vez, a quinta posição da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Criciúma, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Soares de Azevedo, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. A sexta vitória do time mineiro se deve a dois jogadores: o oportunista Ciel, de 40 anos, que marcou na única chance que teve, e ao goleiro Felipe Garcia que, no segundo tempo, fez três grandes defesas.

O triunfo apertado deixou o Tombense com 28 pontos, superando o Sport, com 27, e atrás somente dos quatro gigantes da Série B: Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro. O Criciúma segue com 24 pontos, agora no 10º lugar.

Como mandante, o Tombense tratou de dominar as ações em campo, na tentativa de mostrar força e tentar o seu gol. Embora tivesse maior posse de bola, o time mineiro não conseguiu ter nenhuma chance clara para abrir o placar durante os 45 minutos.

Mas, no primeiro minuto dos acréscimos, saiu ao gol. O meia Nenê Bonilha dominou do lado esquerdo, levantou a cabeça e cruzou em direção à pequena área. Ninguém cortou e o goleiro Gustavo rebateu, a bola sobrou para o oportunista Ciel, até então sem nenhuma oportunidade, marcar. Gol aos 46 minutos.

O Criciúma voltou diferente no segundo tempo, adiantando e na pressão em cima do time mineiro. Ao seis minutos, o goleiro Felipe Garcia fez um verdadeiro milagre em cabeçada à queima roupa de Thiago Alagoano. O goleiro espalmou por cima do travessão. Quatro minutos depois, outra jogada área e quase o empate. Após levantamento do lado direito, Lohan cabeceou no canto e a bola raspou a trave esquerda de Felipe Garcia, que saltou desesperado.

O Tombense ficou acuado e deixou de atacar. O Criciúma, mesmo com menor intensidade, se manteve no ataque. Léo Costa assustou em chute de fora da área que passou perto da trave direita, aos 22. Felipe Garcia voltou a fazer grande defesa aos 33, em chute de longe de Marcos Serrato e que o goleiro espalmou por cima do travessão.

O Criciúma até marcou o gol de empate aos 38 minutos, mas o lance acabou anulado pelo árbitro e confirmado pelo VAR. O atacante Lohan cabeceou após choque de Felipe Garcia com Marcondes, mas um pouco antes houve um empurrão de Lohan só visto mesmo pelas câmeras especiais do VAR, porque o lance parecia ter sido normal.

Depois do susto, o Tombense não quis saber mais de ir ao ataque, valorizando a posse de bola, ganhando tempo e segurando a importante vitória. Mesmo assim, aos 50 minutos, quase ampliou quando Kleiton recebeu na grande área e bateu cruzado, porém a bola bateu na trave e saiu.

Agora vai começar a maratona do segundo turno. No dia 25 (segunda-feira), o Tombense vai sair diante do Operário-PR, em Ponta Grossa (PR), às 19h. No mesmo dia e horário, o Criciúma vai receber o CSA, em jogos válidos pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 0 CRICIÚMA

TOMBENSE - Felipe Garcia; Diego Ferreira (Genilson), Marcondes, Joseph e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo, Nenê Bonilha e Everton Galdino (Bruno Mota); Keké (Kleiton) e Ciel (Renatinho). Técnico: Bruno Pivetti.

CRICIÚMA - Gustavo; Rômulo (Renan Areias), Rodrigo, Zé Marcos e Hélder (Alexandre Tam); Léo Costa, Marcos Serrato, Marquinhos Gabriel e Fellipe Matheus (Eduardo Melo); Lucas Xavier (Thiago Alagoano) e Caio Dantas (Lohan). Técnico: Claudio Tencati.

GOL - Ciel, aos 46 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS - Manoel, Everton Galdino e Keké (Tombense) e Zé Marcos (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).