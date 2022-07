Tombense passa fácil pelo Sampaio Corrêa e assume a quinta colocação da Série B

(via Agência Estado)

No confronto direto entre times que brigam pela parte de cima da tabela e sonham entrar no G-4, o Tombense levou a melhor em cima do Sampaio Corrêa. Nesta sexta-feira à noite, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time mineiro venceu o rival por 3 a 0, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), subindo para a quinta colocação, com 32 pontos, cinco a menos do que o Grêmio, quarto colocado.

O Sampaio Corrêa está na oitava posição, com 28 pontos, e segue sem vencer fora de casa. O retrospecto é ruim: foram dois empates e agora nove derrotas em 11 jogos disputados como visitante.

O Tombense volta a jogar somente no próximo sábado, dia 6, diante do Cruzeiro no Mineirão, em um duelo estadual. O Sampaio Corrêa joga na quinta-feira, às 19h, contra o Brusque, novamente fora de casa. Os dois jogos são válidos pela 22ª rodada.

Dentro de campo, as boas campanhas dos dois times não foram refletidas. Tanto Tombense, quanto Sampaio Corrêa apresentaram pouco repertório e exigiram pouco dos dois goleiros, que apenas assistiram a partida na primeira etapa.

Se o primeiro tempo foi morno, o segundo tempo começou com emoção. Logo aos dois minutos, o Tombense abriu o marcador. Diego Ferreira, do lado direito, cruzou para Rodrigo aparecer de surpresa e bater para o fundo do gol.

O time mineiro não baixou a guarda e chegou ao segundo gol aos 11 minutos, com Jean Lucas aproveitando cruzamento de Diego Ferreira e mandando para o fundo das redes.

Mesmo com a vantagem no placar, o Tombense esteve mais perto de marcar o terceiro gol do que o Sampaio Corrêa diminuir a vantagem adversária. E este gol saiu aos 47, em um contra-ataque pelo lado direito que pegou a defesa maranhense toda desorganizada. Após o cruzamento do lado direito, Ciel ajeitou a bola na pequena área e chutou forte: 3 a 0. Ele não comemorou por respeito, por já ter atuado pelo Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 3 X 0 SAMPAIO CORRÊA

TOMBENSE - Felipe Garcia; Diego Ferreira (David), Marcondes, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo (Guilherme Rend) e Nenê Bonilha (Ciel); Jean Lucas, Bruno Mota (Matheus Frizzo) e Renatinho (Kleiton). Técnico: Bruno Pivetti.

SAMPAIO CORRÊA - Gabriel Batista; Mateusinho, Alan Godói, Nilson Júnior e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz, Ferreira (Lucas Araújo) e Rafael Vila (Rafael Costa); Pimentinha (Andrey), Gabriel Poveda e Ygor Catatau (Ygor Catatau). Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

GOLS - Rodrigo aos 2, Jean Lucas aos 11 e Ciel, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Andrey (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).