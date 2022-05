Tombense e Guarani empatam e seguem na parte de baixo da classificação da Série B

Da Redação

Sem empolgar, Tombense e Guarani empataram na tarde deste sábado, por 1 a 1, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos seguem mal e na parte de baixo da classificação.

O Tombense segue sendo o único time que ainda não venceu, acumulando agora seis empates e uma derrota em sete jogos. O time soma seis pontos. Já o Guarani chegou ao terceiro jogo sem vitória (três empates consecutivos) e aparece sete pontos.

A partida deste sábado marcou a estreia do técnico Bruno Pivetti no comando do Tombense. Ele, que já havia dirigido o clube no ano passado, foi contratado para substituir Hemerson Maria, demitido na última semana.

O primeiro tempo foi bastante tranquilo, apesar dos dois gols marcados antes do intervalo. Logo no primeiro minuto, Madison aproveitou sobra dentro da pequena área e, sem marcação, finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro Felipe Garcia.

Apesar da desvantagem, o Tombense não se abateu em campo e conseguiu o empate. Igor Henrique disputou bola dentro da área e foi acertado com as travas da chuteira de Lucas Ramon, do Guarani. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti. Aos 30, Keké cobrou e deslocou o goleiro Maurício Kozlinski.

No segundo tempo os times criaram mais chances de gol. O Tombense chegou a balançar as redes logo no primeiro minuto, quando Vinicius Mingotti recebeu lançamento, invadiu a área e finalizou colocado no canto direito, contudo, o assistente viu impedimento e anulou o gol mineiro.

Mas o Guarani respondeu na sequência. Aos seis, Bruno José dividiu bola dentro da área e quase marcou. Depois, aos 16, Júlio César tocou para Bruno José dentro da área, o atacante finalizou na saída do goleiro, mas o volante Rodrigo conseguiu tirar praticamente em cima da linha.

Na reta final do segundo tempo, o Tombense quase conseguiu um pênalti. Aos 34, Everton Galdino caiu dentro da área e a arbitragem marcou a penalidade. Após revisão do VAR, a marcação foi anulada, pois foi flagrada uma falta na origem do lance, no setor de meio-campo.

Na última chance de gol da partida, aos 44, Ernando aproveitou cobrança de falta na área e cabeceou forte para ótima defesa de Felipe Garcia.

O Tombense volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Brusque, às 19 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Já o Guarani receberá o Vasco na quinta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 1 GUARANI

TOMBENSE - Felipe Garcia; David, Roger Carvalho, Ednei e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo (Gabriel Henrique), Igor Henrique (Jean Lucas) e Everton Goiano; Keké e Vinicius Mingotti (Gustavo Cazonatti). Técnico: Bruno Pivetti.

GUARANI - Maurício Kozlinski; Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan (Ernando) e Matheus Pereira; Silas (Índio), Madison e Giovanni Augusto (Ronald); Bruno José, Nicolas Careca (Marcinho) e Júlio César (Vitinho). Técnico: Bem-Hur Moreira (interino).

GOLS - Madison, a 1; e Keké, aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

CARTÃO AMARELO - Jean Lucas (Tombense); Lucas Ramon, Giovanni Augusto e Índio (Guarani).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).