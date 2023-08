Tomás Rincón é liberado no BID e fica à disposição de Diego Aguirre no Santos

O técnico Diego Aguirre não dever fazer grandes mudanças em sua estreia na Vila Belmiro comandando o Santos. Mesmo prometendo mexer na postura da equipe que recebe o Grêmio neste domingo necessitando de reação após levar de 4 a 0 na casa do Fortaleza, o treinador deve manter a base. Mas ganha a opção de escalar Tomás Rincón, liberado no Boletim Informativo Diário (BID).

O experiente volante, contratado nesta semana após passagem pela Itália, vem treinando forte e está à disposição do comandante. Deve, contudo, ficar no banco de reservas diante dos gaúchos, ainda carente de um melhor preparo físico.

Rincón é um jogador forte e de imposição física, que agrada Aguirre não apenas pelo espírito de luta os 90 minutos em campo, mas também por ser uma voz no gramado. Capitão da Venezuela, o jogador adora orientar os companheiros, algo que o treinador uruguaio já diagnosticou que falta na equipe.

Quem exercia a função de falar com o time era o zagueiro Maicon, mas o jogador foi negociado para o vasco após perder espaços com Odair Hellmann, antigo técnico. Sobrou para o goleiro João Paulo a função, mas lá de trás, não consegue ser ouvido pelos atacantes.

O goleiro, por sinal, será uma das trocas no reencontro com a torcida após quatro jogos disputados com portões fechados. Ele cumpriu suspensão no Castelão e resgata a posição na vaga de Vladimir. Outra troca será o retorno de Marcos Leonardo no ataque. O centroavante não conseguiu ser negociado com a Roma e retornou aos treinos.

Primeiro time na zona de rebaixamento, o Santos necessita da vitória para começar a respirar na tabela. O problema é que o Grêmio vem bem no Brasileirão, brigando pelas posições de cima. Aguirre promete chacoalhar o grupo por um início de segundo turno "diferente".