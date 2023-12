Tomás Rincón aceita redução salarial para continuar no Santos

O Santos informou, neste sábado, que o volante venezuelano Tomás Rincón aceitou uma redução salarial para continuar como parte do elenco em 2024, ano em que o clube do litoral praiano disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. Embora o presidente eleito Marcelo Teixeira ainda não tenha sido empossado, a negociação foi comandada pela nova gestão, que assume o comando no dia 2 de janeiro, quando Andrés Rueda deixa o cargo de forma oficial.

"Numa demonstração de comprometimento com o momento do clube, o venezuelano aceitou reduzir seu salário para permanecer na equipe, confiando no projeto que prevê principalmente o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O acordo com Rincon deixou a futura diretoria muito satisfeita, pela liderança demonstrada pelo jogador na fase final do Campeonato Brasileiro. As conversações com o volante começaram logo após a eleição, dentro do processo de definição do elenco para a próxima temporada", diz o comunicado, que também menciona uma "nova política salarial".

Tomas Rincón foi contratado pelo Santos em agosto deste ano, sem custos, já que estava sem clube após deixar a Sampdoria, da Itália. Na ocasião, assinou contrato válido até o final de 2024, o que não garantia sua permanência para a próxima temporada, já que estava em consideração a possibilidade de negociá-lo para enxugar a folha de pagamentos.

Líder na seleção venezuelana, o volante de 35 anos não demorou a ter a mesma importância para o time santista. Ganhou a faixa de capitão e viveu momentos de protagonismo, como quando marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 em clássico com o Palmeiras, uma partida depois de ter somado um gol e uma assistência na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco. Foi uma das raras boas sequências do Santos na desastrosa campanha do rebaixamento.