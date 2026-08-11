Títulos, salário milionário e mais: relembre passagem de Memphis Depay pelo Corinthians

Memphis Depay encerrou sua trajetória com a camisa do Corinthians nesta terça-feira, 11, após o time alvinegro finalizar as tentativas de renovar o contrato com o atacante holandês.

O jogador de 32 anos chegou na equipe paulista em setembro de 2024, cercado de muitas expectativas e com status de reforço de peso por ter vindo diretamente do Atlético de Madrid, da Espanha.

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Logo nas suas primeiras partidas, Memphis assumiu o protagonismo esperado e comandou o Corinthians em uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram sete gols que levaram o clube do Z-4 ao sétimo lugar da competição.

Na sequência, em 2025, o holandês conquistou seu primeiro título com a camisa do Corinthians: o Campeonato Paulista, onde derrotou o rival Palmeiras na grande decisão.

No fim da temporada, veio a taça mais importante da sua passagem no futebol brasileiro. Depay anotou o gol da vitória do time alvinegro sobre o Vasco no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil.

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Fechando sua lista de conquistas, o atacante foi titular na disputa da Supercopa Rei contra o Flamengo, que terminou com o troféu levantado pelos paulistas, o terceiro do jogador da seleção holandesa em menos de dois anos.

A desistência do Corinthians pela renovação ocorreu, segundo comunicado do clube, "única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da instituição". De acordo com a apuração do Estadão, Memphis Depay estaria disposto a diminuir o salário de R$ 3,5 milhões que recebia para R$ 1,9 milhão.

Além da quantia milionária destinada ao atleta, a equipe do Parque São Jorge arcava com um custo mensal de aproximadamente R$ 250 mil pela sua hospedagem no hotel de luxo Rosewood, em São Paulo.