Tite se empolga com projeto e acerta com o Botafogo até 2028; veja detalhes

O Botafogo chegou a um acordo e terá Tite como treinador. O ex-técnico da seleção brasileira estava sem clube desde março deste ano, quando havia sido demitido do Cruzeiro. Ele assinará contrato com validade até dezembro de 2028.

Tite leva consigo o filho e auxiliar técnico Matheus Bachi, e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que o acompanha há quase uma década.

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Um dos fatores que motivaram a decisão do treinador foi o projeto apresentado por João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo, apesar da instabilidade institucional do Botafogo, hoje em recuperação judicial e ainda sem a venda da SAF definida.

O cartola botafoguense começou a conversar com o treinador e seu empresário, Gilmar Veloz, na terça-feira. Tite pediu um tempo para pensar, conversou com a família e deu a resposta positiva nesta quarta.

Ele tomou a decisão rapidamente porque tinha o desejo de voltar a trabalhar e vê no Botafogo uma chance de se reerguer após trabalhos frustrantes em Flamengo e Cruzeiro.

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O treinador deve estar no Engenhão para acompanhar a partida desta quarta-feira contra o Grêmio. É esperado que ele já comande o time contra o Mirassol, no sábado.

O Botafogo estava sob o comando do interino Rodrigo Bellão desde a demissão de Franclim Carvalho, em agosto, após uma sequência de resultados ruins.