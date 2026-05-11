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Tite revela arrependimento por ter rejeitado o Corinthians: 'Eu errei'

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 13:35:00 Editado em 11.05.2026, 13:43:46
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Tite reconheceu que se arrepende de ter recusado o Corinthians em 2023. O técnico afirmou que tomou a decisão errada ao rejeitar o retorno ao clube paulista naquele momento e pediu desculpas publicamente à torcida corintiana.

"Eu tenho que publicamente dizer desculpa ao Corinthians, eu errei nessa situação", disse, em entrevista ao Ge.

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O treinador explicou que, após deixar a seleção brasileira, pretendia tirar um período sem trabalhar no futebol nacional e alimentar o sonho de assumir uma equipe da Premier League. "Se a gente rebobinasse, eu teria ido para o Corinthians. Eu não queria trabalhar naquele ano, eu não queria."

Segundo Tite, o principal projeto em andamento naquele período envolvia uma possível ida para o West Ham, algo que vinha sendo preparado há meses.

"Foram uma série de aspectos que aconteceram. A primeira foi o convite do Corinthians, que eu tenho um respeito, uma consideração muito grande. Eu tinha uma possibilidade e já estava conversando com uma possibilidade real de clube da Premier League, que era o meu grande objetivo."

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O técnico revelou ainda que vinha se dedicando ao inglês e estudando profundamente o futebol inglês pensando nessa oportunidade: "Cansei de fazer aula de inglês com o Thales, meu professor, e sempre direcionado. Nós sabíamos tudo individualmente dos atletas desse clube e a forma de ele jogar."

TITE DIZ QUE ACEITARIA CONVITE SE PUDESSE VOLTAR ATRÁS

Durante a entrevista, Tite reforçou que mudaria sua decisão caso tivesse uma nova chance. "Na segunda vez, se eu tivesse que voltar no tempo, eu aceitaria o convite do Corinthians."

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O treinador também relembrou a relação construída com o clube, destacando que o Corinthians aceitou sua saída para a seleção brasileira mesmo contrariado e ainda fez questão de desvincular sua recusa ao clube da posterior ida ao Flamengo.

"O Corinthians foi o clube que eu saí para ir para a seleção e mesmo contrariado, ele aceitou. Eu não tinha ideia antes de ir para o Flamengo. Na mesma data, dias diferentes, o Corinthians tinha contratado o Mano (Menezes) e o (Jorge) Sampaoli continuava no Flamengo. Então não tinha uma coisa ligada à outra."

Em 2023, o Corinthians procurou Tite após a saída de Vanderlei Luxemburgo, mas ouviu do treinador que ele não pretendia assumir equipes brasileiras naquele momento.

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Meses depois, porém, o cenário mudou. Sem concretizar o sonho europeu, Tite aceitou a proposta do Flamengo em outubro daquele ano, atraído por um projeto de longo prazo, maior estabilidade e pela perspectiva de reformulação do elenco rubro-negro para 2024.

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