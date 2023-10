Tite promete manter legado do Flamengo e garante 'fazer o melhor a cada dia'

O técnico Tite comentou neste sábado sobre o início de trabalho no Flamengo e aumentou ainda mais a expectativa para a sua apresentação, que acontecerá na segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O treinador, que assumiu o posto deixado por Jorge Sampaoli, revelou que procurou conhecer o grupo nesses primeiros dias, de funcionários a jogadores, e garantiu manter vivo o legado do clube rubro-negro.

"Não procuro projetar expectativa porque ficamos gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor. Primeiro na apresentação, na parte da manhã, com o conhecimento de todos os funcionários para a gente se familiarizar. O segundo estágio é na parte da tarde com os atletas, alguns a gente já conhecia, muitos já tínhamos convivido e trabalhado junto, a garotada conhecemos agora. A cada dia temos trabalhado em cima do legado, de uma estrutura, que já existe", disse o treinador à FlaTV.

Além dos treinos com bola, Tite aproveitou os primeiros dias para fazer longas reuniões com funcionários do clube, atletas e membros da diretoria, que colocaram como prioridade a vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

Com 12 jogos ainda em disputa no Brasileirão, a equipe rubro-negra aparece na quinta posição, com 44 pontos (11 a menos que o líder Botafogo). Essa é a primeira vez que o treinador de 62 anos liderará uma equipe carioca na carreira.

O treinador esperava receber propostas de equipes e seleções de fora do País após a Copa do Catar. No entanto, o fracasso do Brasil no Mundial, eliminado nas quartas de final para a Croácia, fez com que ele não fosse procurado por equipes do patamar que esperava.

Tite fará sua estreia pelo Flamengo na quinta-feira, às 19h, diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.