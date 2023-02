Tite não trabalhará no Brasil e descartará qualquer proposta em 2023

Da Redação

Em relação ao mercado nacional, o técnico deve tirar um ano sabático

Após a Seleção Brasileira de Futebol cair nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 diante da Croácia, o técnico Tite deixou o comando da equipe e pretende tirar um ano sabático em relação ao mercado nacional.

De acordo com as informações do UOL, o treinador não pretende trabalhar no futebol brasileiro em 2023. Ainda segundo o site, a ideia dele é priorizar o mercado europeu.

Tite teria uma preferência por times da Itália, Espanha ou Portugal, já que ele domina o idioma desses países e não teria problemas de comunicação.

O jornalista esportivo Paulo Vinicius Coelho, mais conhecido como PVC, disse o seguinte durante o programa De Primeira: "O interesse do Tite é trabalhar na Europa se tiver proposta. A decisão, neste momento, é que o Tite não trabalhará no Brasil neste ano".

Depois de deixar o comando da "seleção canarinha", Tite recebeu um convite para ser técnico da Coreia do Sul, além de uma sondagem da Federação de Futebol do Equador. No entanto, ele recusou as oportunidades.

