Tite inicia preparação para amistosos com seleção quase completa na França

A seleção brasileira iniciou nesta segunda-feira a preparação para os amistosos contra Gana e Tunísia, com o elenco praticamente completo. Todos os convocados que atuam na Europa se apresentaram entre a noite de domingo e o início desta segunda no CT do Havre Athletic Club, em Le Havre, na França.

Dos 26 nomes anunciados na convocação há duas semanas, apenas o palmeirense Weverton e os flamenguistas Everton Ribeiro e Pedro, únicos da lista que jogam no Brasil, não participaram das atividades. O trio deve se juntar aos companheiros até a manhã de terça-feira para completar o elenco.

Durante o treinamento desta segunda, jogadores que foram a campo no domingo participaram apenas de uma parte do treinamento, correndo em volta do gramado, e passaram a maior parte do tempo na academia. É o caso Neymar, Marquinhos, Rodrygo, Vinícius Jr., Militão, Bremer, Danilo, Ibañez e Paquetá. Os demais participaram de um trabalho em campo reduzido.

A atual Data Fifa é a última antes da Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. O primeiro desafio da seleção brasileira será diante de Gana, no Estádio Océane, em Le Havre, às 15h30 de sexta-feira. Os ingressos para a partida já estão esgotados, portanto o Océane receberá sua capacidade máxima, cerca de 30 mil torcedores.

Depois do duelo com os ganeses, o Brasil enfrenta a Tunísia, na próxima terça-feira, dia 27, às 15h30. O jogo será realizado em Paris, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, e as entradas também já estão esgotadas.