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Tite é apresentado no Botafogo e cita sintonia com projeto do clube: 'Ambição de crescimento'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Ex-técnico da seleção brasileira em duas Copas do Mundo, o técnico Tite está de volta ao mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, ele foi anunciado pelo Botafogo como novo treinador da equipe principal. Sem emprego desde março, quando deixou o Cruzeiro, ele celebrou o acerto.

"É uma responsabilidade muito grande e seguramente, na nossa conversa inicial, ela teve os laços de amor pelo clube e dos objetivos que ele tem. Falo de uma série de aspectos que são importantes. É a reformatação e a ambição de crescimento ao longo do tempo. O Botafogo é uma família. Esse é um dos lemas e eu fui acolhido dessa forma", afirmou.

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Tite assinou contrato até dezembro de 2028 e chega com a missão de recuperar o futebol do clube carioca nesta reta final da competição nacional. O time alvinegro inicia a 28ª rodada do Brasileirão com 35 pontos e na 11ª posição.

A nova comissão técnica do treinador vai contar com seu filho, Matheus Bachi, como auxiliar, além de Fábio Mahseredjian como preparador físico. Rodrigo Bellão, profissional que comandou o time interinamente em algumas partidas, vai integrar a comissão técnica permanente do Botafogo ao lado do auxiliar Marcelo Fera e do preparador físico Ronaldo Torres.

Em seu primeiro contato, ele disse que pretende montar um time com a cara do clube e vai montar o esquema de acordo com o que tiver em mãos. "Eu brinco que a assinatura de um quadro não pode ser maior que o próprio quadro. Os protagonistas são os atletas. O ajuste que posso sintetizar é uma equipe equilibrada, que saiba trabalhar em transição, com posse, ou em velocidade", afirmou.

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O Botafogo entra em ação na rodada do final de semana no sábado, e vai jogar como visitante contra o Mirassol, no interior de São Paulo. O treinador já entra embalado pela vitória que seus comandados obtiveram nesta quarta-feira sobre o Grêmio, em jogo atrasado do Brasileiro.

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