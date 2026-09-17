Tite é apresentado no Botafogo e assina contrato até o fim de 2028

O técnico Tite foi oficialmente anunciado nesta quinta-feira, 17 de setembro, como o novo comandante do time principal do Botafogo. Ex-treinador da Seleção Brasileira em duas edições da Copa do Mundo, o profissional estava sem clube desde março, quando se desligou do Cruzeiro. Ele assinou vínculo com o clube carioca até dezembro de 2028 e chega com o objetivo de recuperar o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro, onde o alvinegro ocupa a 11ª posição, com 35 pontos ao início da 28ª rodada.

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Em suas primeiras declarações, Tite destacou a sintonia com os objetivos da diretoria, mencionando o processo de reformatação e a ambição de crescimento contínuo dentro da instituição. O treinador pontuou que pretende montar uma equipe equilibrada, versátil e capaz de atuar tanto com posse de bola quanto em velocidade de transição, ressaltando que o protagonismo dentro de campo pertence aos atletas.

A nova comissão técnica traz o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fábio Mahseredjian. Eles se juntam à estrutura permanente do Botafogo, composta pelo auxiliar Marcelo Fera, pelo preparador físico Ronaldo Torres e por Rodrigo Bellão, profissional que esteve à frente da equipe de forma interina em partidas recentes.

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O treinador assume a equipe embalado pela vitória alvinegra sobre o Grêmio na última quarta-feira, em jogo atrasado da competição nacional. A estreia de Tite no comando do Botafogo está agendada para este sábado, em duelo como visitante diante do Mirassol, no interior de São Paulo.