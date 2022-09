Tite define seleção brasileira com quinteto ofensivo para amistoso contra Gana

(via Agência Estado)

A seleção brasileira vai contar com um quinteto ofensivo contra Gana, nesta sexta-feira, no penúltimo jogo de preparação antes da Copa do Mundo do Catar. No treinamento coletivo desta quarta, o técnico Tite escalou Lucas Paquetá e Neymar no meio-campo e um trio de frente formado por Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Na atividade, o treinador confirmou o time que já havia trabalhado na terça.

Com Neymar partindo com a bola dominada, o Brasil vai poder apostar na troca de posições entre os atacante para confundir a marcação do adversário.

Vinicius Júnior fica mais pelo lado esquerdo e vai ter liberdade para buscar o jogo assim como Raphinha na direita. Mais centralizado, Richarlison fica como referência, mas deve ser mais uma peça móvel do setor ofensivo.

Nesta formação, Lucas Paquetá vai atuar como segundo volante tendo Casemiro como principal marcador do setor. Outra novidade do treinamento foi a utilização de Éder Militão improvisado como lateral direito. Danilo, especialista na posição, começa o amistoso no banco de reservas.

Com esse teste, o treinador quer observar a versatilidade de alguns atletas a fim de poder aumentar o seu leque de opções na seleção brasileira. Pelo lado esquerdo da defesa Alex Telles inicia como titular da lateral. Na zaga, Thiago Silva e Marquinhos compõem o setor com Allison no gol.

A atividade marcou ainda o primeiro trabalho incluindo os flamenguistas Éverton Ribeiro e Pedro junto com o elenco. A dupla se apresentou à seleção mais tarde e, na terça, fez apenas um trabalho regenerativo.

No coletivo, Neymar levou uma pancada no joelho direito e chegou a receber atendimento médico. O jogador, porém, participou normalmente do restante dos trabalhos.

A equipe reserva também contou com uma formação ofensiva no coletivo. Fabinho ficou como primeiro volante e teve o auxílio de Éverton Ribeiro. Antony cumpriu a função de armador. Firmino, Pedro e Rodrygo completaram o setor ofensivo.

Depois de encarar Gana na sexta, o Brasil volta a jogar na terça-feira, onde vai enfrentar a Tunísia, em Paris, no segundo amistoso preparatório da seleção.