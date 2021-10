Da Redação

Tite corta Casemiro e convoca Douglas Luiz, do Aston Villa

Com a impossibilidade se apresentar à seleção brasileira por causa de processo infeccioso em um dente, o volante Casemiro foi desconvocado nesta terça-feira pelo Tite, que chamou para o seu lugar Douglas Luiz, do Aston Villa, para as três partidas a serem disputadas pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar.

continua após publicidade .

"Mantivemos contato com o Real Madrid e o jogador. Recebemos do clube os exames e informe médico mostrando processo infeccioso no dente siso com indicação de repouso absoluto e impossibilidade de treinamento nos próximos cinco dias", disse Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 24 pontos, após oito rodadas. Após a Venezuela, a seleção terá pela frente a Colômbia, no domingo, em Barranquilla, e o Uruguai, na quinta-feira (dia 14), em Manaus.

continua após publicidade .

Sem poder contar com Neymar, suspenso, e Casemiro, com uma inflamação no dente, Tite deverá colocar em campo diante da Venezuela, nesta quinta-feira, a seguinte equipe: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus.