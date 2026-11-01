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Tiroteio após jogo de futebol americano nos EUA deixa um morto e oito feridos

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um tiroteio deixou uma pessoa morta e outras oito feridas na noite de sábado (31), após uma partida de futebol americano em Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos. O caso aconteceu nas proximidades do estádio Legion Field, que recebeu o tradicional "Magic City Classic". As informações são da agência Associated Press.

Segundo Michael Pickett, chefe da polícia de Birmingham, a maioria dos torcedores e das famílias já havia deixado o estádio quando o tiroteio aconteceu. Os disparos ocorreram na avenida Graymont, em uma área próxima ao local da partida, onde estavam instalados vendedores ambulantes.

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Pickett afirmou estar "muito grato por não haver mais pessoas feridas". As circunstâncias do tiroteio ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

De acordo com o porta-voz da polícia, DeRell Freeman, uma pessoa foi detida para prestar esclarecimentos. Os agentes também encontraram e apreenderam várias armas. Até o momento, não foram divulgados detalhes.

Entre os oito feridos, uma pessoa estava em estado grave, enquanto as outras sete apresentavam quadro estável, segundo informações divulgadas pela ABC News.

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