Timidez impede garoto de pedir autógrafo a Neymar em Curitiba; vídeo comove a internet
Henrique entrou em campo com o camisa 10 do Santos, mas guardou a caneta na hora decisiva; agora, fãs tentam fazer o vídeo chegar ao jogador
Um vídeo que mostra a timidez do menino Henrique ao tentar pedir um autógrafo para Neymar, momentos antes da partida entre Coritiba e Santos na noite de quarta-feira (13), no estádio Couto Pereira, mobilizou as redes sociais. O garoto entrou em campo de mãos dadas com o camisa 10 da equipe paulista para a execução do hino nacional, segurando uma caneta com a intenção de conseguir a assinatura do ídolo. No entanto, na hora decisiva, a vergonha falou mais alto e a criança acabou guardando o objeto sem fazer o pedido.
O momento de hesitação foi registrado e compartilhado pelo perfil "Curitibanas" no Instagram. “Será que conseguimos fazer esse vídeo chegar até o Neymar para o Henrique ganhar um autógrafo?”, publicou o perfil.
As imagens detalham a ansiedade de Henrique, que aparece pegando e guardando a caneta repetidas vezes enquanto observa o jogador de perto. A publicação logo questionou os seguidores sobre a possibilidade de fazer o registro chegar até Neymar para que o menino pudesse, enfim, ganhar o seu autógrafo.
A cena gerou forte empatia na internet e rapidamente se espalhou, acumulando centenas de comentários de usuários que se identificaram com a reação da criança e que passaram a marcar os perfis oficiais do atleta na tentativa de chamar sua atenção. A passagem de Neymar pela capital paranaense ocorreu às vésperas da convocação para a Copa do Mundo e atraiu intensos holofotes no estádio, divididos entre o carinho dos fãs e as provocações das arquibancadas. Agora, a expectativa da corrente virtual é que o craque santista veja a gravação e realize o sonho frustrado do pequeno torcedor.