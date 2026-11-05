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Times que defendem bets em audiência no STF devem R$ 1,3 bilhão ao Governo Federal

Escrito por Melissa Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Seis dos 11 times que defenderam as bets - atualmente proibidas no Brasil - perante o Supremo Tribunal Federal (STF) em audiência nesta semana aparecem na dívida ativa da União. Os débitos ultrapassam R$ 1,3 bilhão, de acordo com levantamento do Estadão com base na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

A Dívida Ativa da União é o valor devido ao governo por pessoas e empresas em débitos, geralmente de natureza tributária, não pagos no prazo legalmente fixado.

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Procurada, a PGFN informou que não comenta débitos inscritos na dívida ativa da União e tampouco se há tratativas de acordo em andamento. A reportagem também procurou os seis times citados, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

O Botafogo lidera o ranking, com débitos inscritos na Dívida Ativa da União que somam R$ 805,4 milhões. Desse montante, R$ 431,1 milhões são devidos pelo Botafogo de Futebol e Regatas (BFR), entidade associativa do clube alvinegro, e outros R$ 374,3 milhões pela SAF Botafogo em Recuperação Judicial, a Sociedade Anônima do Futebol.

Já o Guarani deve R$ 224,7 milhões para o governo federal. Tanto o time carioca quanto o paulista enfrentam crises financeiras que os levaram a pedir recuperação judicial, já deferidas pela Justiça.

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