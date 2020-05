Times espanhóis voltam aos treinamentos e liga pode recomeçar em junho

Jogadores de futebol na Espanha voltaram aos campos de treinamento de seu times nesta quarta-feira pela primeira vez desde que o país adotou o isolamento há quase dois meses por causa da pandemia de coronavírus. Jogadores de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e demais clubes foram testados para covid-19 e, conforme o resultado, serõ liberados para os exercícios práticos a partir do fim de semana.

A maioria dos jogadores não usava máscaras ou luvas quando chegaram aos centros de treinamento, de acordo com a mídia espanhola. No Barcelona, Lionel Messi, Gerard Piqué e Luis Suárez foram alguns dos vistos sem máscaras. Antoine Griezmann, Arturo Vidal e Ivan Rakitic usavam máscaras. Sergi Roberto chegou sem máscara, mas estava com uma quando saiu.

Gareth Bale, Luka Modric e Karim Benzema chegaram sem máscaras no Real Madrid, assim como a maioria de seus companheiros.

Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid mais tarde divulgaram vídeos mostrando os jogadores com luvas e máscaras dentro de seus centros de treinamento. Anteriormente, o Atlético de Madrid já havia postado algumas fotos de seus jogadores chegando para testes usando luvas e máscaras.

Alvaro Morata, atacante do Atlético, disse sentir a diferença de estar no treinamento sem poder interagir com seus companheiros de equipe, mas parecia "especial" apenas para estar lá neste momento. O meia Marcos Llorente disse que o clube estava enviando exercícios em vídeo a cada jogador para que pudessem continuar treinando em casa. "Acho que estamos muito preparados para voltar", disse Llorente. "Tem sido um período muito raro para nós. Nós nunca ficamos longe de uma bola por tanto tempo. Nós estão empolgados em voltar."

Em geral, os jogadores não ficam muito tempo nas instalações do clube, geralmente menos de

30 minutos. Os treinadores também foram para campos de treinamento e foram testados. Quique Setien (Barcelona), Diego Simeone (Atlético de Madrid) e Zinedine Zidane (Real Madrid) usavam máscaras e luvas.

A liga espanhola quer um período de treinamento de cerca de um mês antes de poder reiniciar os jogos em junho, mas sem torcedores. No entanto, jogadores e o técnico do Eibar divulgaram um comunicado nesta terça-feira dizendo que eles estavam preocupados em jogar novamente em meio à pandemia.

Ao mesmo tempo, a Federação Espanhola de Futebol propôs o fim da temporada da liga feminina, decisão que deve ser aprovada nesta quinta-feira. O Barcelona liderava a competição no momento em que foi suspensa em março e será declarado campeão. Nenhuma equipe será rebaixada, mas as duas primeiras da segunda divisão serão promovidas.

Não haverá rebaixamento na terceira e quarta divisões, mas a promoção dos clubes virá dos vencedores dos jogos dos playoffs disputados sem torcedores.