Times do Campeonato Inglês lamentam morte da rainha Elizabeth II

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os clubes ingleses também lamentaram a morte da rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira. Pelas redes sociais, os times e a Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, enviaram condolências à Família Real britânica, sem informações sobre eventual suspensão da rodada do fim de semana.

continua após publicidade .

"A Premier League se entristece profundamente ao tomar conhecimento da morte da Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Nossos pensamentos e condolências estão com a Família Real e todos ao redor do mundo que estão lamentando a morte da Sua Majestade", registrou a entidade, em seu perfil no Twitter.

A liga não indicou se pretende suspender a rodada do fim de semana do Campeonato Inglês, apesar do feriado previsto de dois dias na Inglaterra, por luto. Nestas sexta, o segundo tempo entre Zurich e Arsenal, em jogo válido pela fase de grupos da Liga Europa, contou co um minuto de silêncio em homenagem à rainha, na Suíça.

continua após publicidade .

A partida entre Manchester United e Real Sociedad, ainda nesta sexta, em solo inglês, deve ser precedido de homenagens à Elizabeth II. "O Manchester United compartilha da dor de toda a nação após o anúncio do Palácio de Buckingham sobre a morte da Rainha Elizabeth II", registrou o clube, via redes sociais.

O Manchester City, do técnico Pep Guardiola, também se manifestou. "O Manchester City deseja expressar suas sinceras condolências à Família Real após o falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. A dedicação e o serviço de Sua Majestade têm sido exemplares e nos juntamos ao nosso país e à Commonwealth no luto por sua perda."

Outros clubes, como Chelsea, Tottenham e Newcastle, seguiram pela mesma linha ao lamentar a morte da rainha que por mais de sete décadas ocupou o trono britânico. Ela foi a mais longeva monarca britânica e se tornou um símbolo da monarquia em todo o mundo. Morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral. O filho mais velho, príncipe Charles, e sua esposa, Camila, já são tratados como rei e rainha consorte.

"A rainha morreu tranquilamente em Balmoral nesta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã", confirmou a família real em uma publicação nas redes sociais, no início desta tarde de quinta-feira.