Time do Amazonas é rebaixado por estar em esquema de manipulação de resultado

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) decidiu suspender e rebaixar o Esporte Clube Iranduba da Amazônia depois de constatar envolvimento do clube com esquema de apostas esportivas. A equipe foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Amazonense.

No dia 12 deste mês, o Iranduba levou 7 a 0 do Amazonas FC em casa. O placar levantou suspeita e fez a federação local solicitar uma investigação à CBF. A entidade produziu um relatório e detalhou o documento nesta segunda-feira em entrevista coletiva organizada pela FAF.

Com base no relatório, o presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rozenha, suspendeu o Iranduba por dois anos e aplicou uma multa de R$ 100 mil. A suspensão levou ao rebaixamento no Estadual.

Consta na conclusão do documento da CBF que "é possível que o Iranduba esteja envolvido na potencial manipulação da partida". Apostas estranhas indicavam que o time seria derrotado por três ou mais gols no duelo com o Amazonas.

"Este jogo levanta um nível credível de preocupação do ponto de vista da integridade devido às fortes apostas em favor de que a equipe do EC Iranduba Amazônia perderia a partida por ao menos três gols e que ao menos cinco gols seriam marcados no total. Com base nas informações disponíveis, é possível que o EC Iranduba Amazônia esteja envolvido na potencial manipulação da partida", diz trecho do relatório produzido pela CBF a pedido da federação local.

No documento, a CBF também observa que as apostas de que haveria ao menos três gols na partida "se mostraram robustas em demasia" e considera que houve volume suspeito de apostas "completamente desarrazoadas". O time amazonense, até então, só havia sofrido três gols no Estadual.

A entidade afirmou que a cotação das apostas estavam "em níveis não competitivos" e as movimentações eram "incondizentes com fatores capazes de influenciar os mercados pré-jogo".

A decisão de considerar suspeita a postura do clube se baseou em quatro lances no jogo: uma saída errada do goleiro, uma falha de marcação da dupla de zaga, reação devagar a uma jogada dentro da área e outro erro do goleiro, desta vez protagonizado pelo reserva que havia entrado no intervalo.

A investigação citou que o Iranduba já havia sido denunciado por manipulação de resultados em 2021, quando houve suspeita de que o time perderia por ao menos quatro gols. No entanto, acabou derrotado por 3 a 0.