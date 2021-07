Time Brasil teve forte redução do Bolsa Atleta no último ciclo olímpico

Da Redação

O Programa Bolsa Atleta sofreu uma queda de 17% em seu orçamento total durante o ciclo olímpico 2017-2021 em relação ao período anterior. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde a criação do programa federal, em 2005. O ciclo olímpico é período que corresponde aos anos decorridos entre os Jogos. No caso, a redução ocorreu entre 2016, ano em que foi disputada a Olimpíada do Rio, e 2021, quando são realizados os Jogos de Tóquio.

continua após publicidade .

De acordo com dados obtidos pelo Estadão via Lei de Acesso à Informação (LAI) do Ministério da Cidadania, no ciclo olímpico de Tóquio, apesar de ter um ano a mais na contabilização do orçamento em função do adiamento por causa da pandemia, o montante total destinado ao programa foi de R$ 530,4 milhões, contra os R$ 641,1 milhões do ciclo referente ao Jogos do Rio (2013-2016).

O ano de 2020 foi o que sofreu maior impacto, com 274 bolsas concedidas - o ano anterior teve 6.651 contemplados.

continua após publicidade .

Desde 2005, o orçamento do Bolsa Atleta crescia de 100% a 200% a cada período de preparação. Mas em 2014 essa tendência começou a se reverter e, durante o mandato do presidente Michel Temer, o programa passou a dar indícios de que não havia orçamento suficiente para sua manutenção.

Quando assumiu a presidência, Jair Bolsonaro colocou como meta para os seus 100 primeiros dias de governo a modernização da Bolsa Atleta. Em 2019, alocou R$ 140 milhões para o orçamento do programa, R$ 91 milhões a mais de verba que o ano anterior, e incluiu três mil atletas que haviam ficado fora do benefício.

No entanto, para equilibrar as contas, o governo aproveitou o cenário atípico da pandemia e não lançou edital do Bolsa Atleta em 2020. Nem em 2021 ainda. Com isso, novos pretendentes não tiveram acesso ao benefício. A redução está no ciclo olímpico, de acordo com as informações da Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento (SNEAR). Por e-mail, o Ministério da Cidadania disse, porém, que manteve, em 2020, os repasses para 6.357 atletas das categorias Estudantil, Base, Nacional, Internacional e Olímpica/Paralímpica, além de 274 atletas do Bolsa Pódio. "Todos eles, que foram contemplados no edital de 2019, continuaram recebendo de forma regular, mesmo com o adiamento dos Jogos", informou em nota. Não houve explicação à redução.

continua após publicidade .

PROGRAMA X MEDALHAS - O Bolsa Atleta é uma das maiores iniciativas do mundo de repasse de verba diretamente a esportistas, sem intermédio de clubes, federações e confederações. Dos 302 atletas que compõem a delegação brasileira em Tóquio, 240 (79%) fazem parte do benefício, segundo a Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania.

Das 35 modalidades olímpicas, em 19 delas 100% dos atletas são bolsistas, como badminton, canoagem slalom, canoagem velocidade, ginástica artística, entre outras.

Mas não há relação direta entre o investimento no programa e a conquista de medalhas em Jogos, de acordo com as pesquisadoras Mayara Ordonhes e Isabelle Costa, da Universidade Federal do Paraná. Elas publicaram um estudo sobre o tema. "O fato de o atletismo receber mais verba do Bolsa Atleta que o golfe, por exemplo, não significa que o Brasil terá mais medalhas no atletismo", diz Costa.

continua após publicidade .

Isso porque a trajetória de um atleta até o pódio olímpico depende de vários fatores, não apenas do aporte financeiro. "Muitas dessas coisas não são mensuráveis, como apoio técnico, nutricional, estrutura para treinos, e até questões emocionais e psicológicas", diz Ordonhes.

A importância do programa, portanto, está atrelada ao fato de o atleta ter recursos mínimos para se manter no esporte. "O Bolsa visa oferecer a condição mínima para o atleta competir, treinar, e ocupar o seu tempo no esporte", diz Fernando Mezzadri, do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva.

continua após publicidade .

Na prática, redução no programa abre espaço para que atletas desistam por dificuldades financeiras. "Quando os atletas atingem os 18, 19 anos, muitos começam a sentir a necessidade de ir para o mercado trabalhar. É aí que a gente perde nossos talentos", defende o medalhista e técnico Abel Curtinove.

Aos 29 anos, o atleta do salto com vara de Blumenau admite que só não desistiu do esporte por causa do Bolsa Atleta. Medalhista internacional e campeão do Troféu Brasil 2020, Curtinove nunca recebeu patrocínio privado, mesmo com 13 anos de carreira e bons resultados.

Ele ressaltou que, mesmo competindo por grandes clubes, como o Esporte Clube Pinheiros, e recebendo um auxílio, precisava trabalhar ao mesmo tempo. "Ocupei a 58.ª posição no ranking olímpico mundial e não consigo me dedicar 100% ao esporte porque não tenho patrocínio privado, não tenho material", comentou.

Atualmente, Curtinove faz campanha online para conseguir doações para comprar uma vara de salto. "Com a marca de 5,45m, atletas já se classificaram para as Olimpíadas. Eu consegui a marca de 5,42m, mas não tenho recursos para adquirir o material adequado. Vou entrar no meu último ciclo olímpico", disse o atleta, que sonha em disputar os Jogos de Paris-2024.