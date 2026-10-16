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Tifanny tem liminar negada pelo STJD e vai à Justiça comum para disputar Supercopa e Superliga

Escrito por Lara Musa e Ricargo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Tifanny Abreu teve liminar negada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para atuar na Supercopa, que será disputada na noite desta sexta-feira (16) e na Superliga, com início neste sábado (17). Diante da negativa no tribunal esportivo, os advogados da atleta e do clube decidiram ingressar com um pedido de liminar na Justiça comum.

Jogadora busca liminar para assegurar sua atuação nas competições nacionais enquanto o caso não é julgado em definitivo. Nesta semana, Tifanny conquistou o Campeonato Paulista com o Osasco, única competição que teve liberação para jogar após a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) aderir uma nova política de elegibilidade de atletas para competições femininas.

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Na tarde desta quinta-feira, 15, as inscrições das atletas do clube foram deferidas pela CBV, exceto a de Tifanny, que permaneceu como pendente.

A medida adotada pela CBV determina que a prática dos torneios da categoria feminina sejam exclusivos para as atletas que possuem o sexo biológico feminino. A ação diz estar alinhada com os critérios do Comitê Olímpico Internacional (COI), da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e da Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV).

Em fevereiro, parlamentares de Londrina aprovaram, com urgência, requerimento para vetar atleta de jogar a Copa Brasil de Vôlei, que aconteceria na cidade. O texto, proposto por Jéssica Ramos Moreno (PP), solicitava que a Prefeitura impedisse a realização do jogo entre Sesc-RJ/Flamengo e Osasco, revogasse qualquer autorização ao clube paulista e aplicasse uma multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

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A atleta entrou em quadra com a liminar concedida pela ministra Cármen Lúcia que afirmou que a lei municipal poderia contrariar precedentes da Corte que garantem proteção a pessoas trans e reconhecem a autonomia das entidades esportivas para definir regras de participação em suas competições.

Em busca do título da Supercopa, Praia Clube e Osasco se enfrentam nesta sexta-feira no Ginásio Castelinho, em São Luís, a partir das 21h.

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