Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Tifanny diz que não vai desistir do vôlei: 'Carregarei comigo a coragem de resistir'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Impedida de jogar a Superliga feminina por causa da nova política de elegibilidade da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Tifanny Abreu voltou a se manifestar sobre o caso, pouco mais de uma semana depois de o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) derrubar uma liminar que a permitia atuar. Em publicação no Instagram, disse que não vai desistir do vôlei.

"Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde. E mesmo quando os caminhos se tornam difíceis, quando tentam silenciar minha voz ou limitar os meus passos, sigo acreditando que nenhuma luta é em vão. Em novembro, carregarei comigo a coragem de resistir, a dignidade de existir e o amor por uma profissão que escolhi exercer com verdade, respeito e carinho", escreveu a jogadora do Osasco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Nem sempre é fácil permanecer de pé diante de tantas adversidades, mas aprendi que resistir também é uma forma de amar aquilo em que acreditamos. Porque eu continuo aqui. Existindo, resistindo e acreditando. E enquanto houver amor pelo que faço, coragem para lutar e esperança no coração, nenhum obstáculo será maior do que a minha vontade de continuar. Podem tentar mudar os meus caminhos, mas jamais apagar a minha existência, a minha essência e o meu direito de seguir", concluiu.

Nos comentários da publicação, a oposta de 41 anos listou perfis de políticos e pediu que seus seguidores também os marcassem para chamar atenção ao caso. Entre os nomes marcados, estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os deputados federais André Janones (REDE), Sâmia Bonfim (PSOL), Gleisi Hoffmann (PT) e Erika Hilton (PSOL), além de Alexandre Padilha (PT), ministro da Saúde, e Simone Tebet (PSB), ex-ministra do Planejamento.

No dia 24 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu manter a decisão da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) de impedir a participação de Tifanny Abreu em competições nesta temporada, o que acarretou na derrubada da liminar. O caso, contudo, não teve sua conclusão, pois ainda passará por análise definitiva na Justiça comum. No momento, os representantes da Tifanny buscam uma reconsideração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CBV determinou, em agosto deste ano, que a prática dos torneios da categoria feminina seja exclusiva para as atletas que possuem o sexo biológico feminino, regra adotada em consonância com as atuais políticas do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Embora as entidades nacionais não sejam obrigadas a seguir os parâmetros do COI em suas competições, a confederação brasileira decidiu "atuar em conformidade com as diretrizes técnicas do Movimento Olímpico", como argumentou ao divulgar as novas diretrizes.

No dia 16 de outubro, a jogadora conseguiu a liminar, agora derrubada, no TJ-RJ para jogar competições da CBV, após ter sido excluída da lista de atletas do clube com inscrição deferida. A decisão na Justiça comum permitiu que a ponteira atuasse na partida pela Supercopa, contra o Praia Clube, na qual iniciou o jogo em quadra. Tifanny também participou da estreia do Osasco na Superliga, contra a equipe de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tifanny conquistou o Campeonato Paulista com o Osasco, única competição que teve liberação para jogar depois da implementação da nova regra pela CBV. Na última temporada, ela foi a única atleta transexual a participar da Superliga Feminina. A atleta concluiu a transição de gênero e estreou na categoria em 2017, após receber permissão da Federação Internacional de Vôlei.

Depois de passar pelo vôlei italiano, a oposta de 41 anos voltou ao Brasil e iniciou sua trajetória no Sesi-Bauru. Ela joga pelo Osasco desde 2021 e tem um título da Superliga e quatro Campeonatos Paulistas, além de um vice-campeonato no Sul-Americano e um terceiro lugar no Mundial de Clubes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
punição Superliga Feminina Tifanny Vôlei
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV