Tiago Nunes 'invade' live em casa de Andrés e brinca: 'Nós estamos de mal'

Após Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, revelar publicamente que ficou chateado com recentes declarações do técnico Tiago Nunes, os dois apareceram em uma "live" na noite de terça-feira. A gravação foi feita na casa do comandante alvinegro com a presença do diretor Duílio Monteiro Alves e outros membros da diretoria do clube.

Andrés Sanchez, que chegou a ironizar o treinador afirmando que ele deveria "treinar o Barcelona", esclareceu que os dois já fizeram as pazes. "Falei com ele por telefone outro dia. Liguei para ele para falar que não tinha nada a ver com Barcelona. Falei que fui leve. Ele deu risada, entendeu o que errou novamente e vai...", comentou.

Na sequência, o próprio Tiago Nunes apareceu "de surpresa" na gravação que estava sendo transmitida pelo canal Meu Timão e brincou: "Como é que é? Nós estamos de mal aqui os dois (risos)", disse.

Todos os membros da diretoria do clube estavam reunidos para definir o planejamento da equipe para as próximas semanas. "Estamos brigados. Temos uma reunião para ver como faremos no retorno. Estamos na sede do Chelsea (risos). Já pensou o dono do Chelsea vir ser dono de um clube no Brasil? Iriam falar que era lavagem de dinheiro. Está o Tiago aqui em casa, o Duílio, mais gente da comissão. O futebol pode voltar daqui a 10, 15 ou 30 dias, temos que estar preparados", brincou Andrés Sanchez.

"Para evitar todo mundo junto, viemos aqui na minha casa. Primeira reunião comigo. Com o Duílio foram várias. Apesar de vocês não acreditarem, tem planejamento. São quase 65 pessoas no CT. Tem que explicar os protocolos, as coisas não são simples. Com a pandemia, tudo está diferente", complementou.