Tiafoe e Struff decidem em Stuttgart enquanto surpresas fazem final de Hertogenbosch

Frances Tiafoe é o único entre os 10 favoritos a escapar das zebras no Torneio de Stuttgart. O americano, terceiro cabeça de chave da competição, avançou à final neste sábado ao desbancar o húngaro Marton Fucsovics, por 6/3 e 7/6 (13/11). Ele terá pela frente o alemão Jan-Lennard Struff, responsável pela queda do cabeça 4, o polonês Hubert Hurkacz em batalha de três sets e virada 3/6, 6/3 e 6/3.

Tiafoe precisou de 1h47 para se garantir na decisão. No primeiro set, após quebrar o serviço de Fucsovics na quarta parcial, ele administrou a vantagem e fechou em 6 a 3. Já o segundo set foi bem mais disputado e sem quebras. No tie-break, o americano chegou a ficar em desvantagem de 4 a 1, se recuperou e após salvar seis sets points, fechou em 13 a 11 na primeira oportunidade.

A final em Stuttgart marcará o terceiro encontro entre Tiafoe e Struff. E será um tira-teima de encontro que não se repete faz três anos. O americano ganhou em 2019 no Aberto da Europa por 2 a 0, mas amargou eliminação em Roland Garros no ano seguinte em batalha de cinco sets.

Jogando com apoio da torcida, Struff teve de lutar bastante na semifinal. Ele perdeu o primeiro set por 6 a 3 após ter o serviço quebrado logo no segundo game. Não se abalou e reagiu com duplo 6 a 3 a seu favor, impondo três quebras no saque do polonês, que era o favorito do embate.

Já no Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, foram definidas as finais masculina e feminina. Entre os homens teremos o australiano Jordan Thompson, apenas o 103º do mundo, contra o holendês Tallon Griekspoor. Thompson passou pelo compatriota Rinky Hijikata, por 7/6 (7/5) e 6/3, enquanto o oponente superou o finlandês Emil Huusuvuori com 6/4 e 7/5.

No feminino, a decisão será entre as compatriotas russas Veronika Kudermetova (cabeça 1), que aplicou 6/3 e 6/2 na eslovaca Viktoria Hruncakova e Ekaterina Alexandrova (favorito 4), que fez 6/1 e 7/6 (7/1) na belarussa Aliaksandra Sasnovich.