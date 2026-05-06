Thunder se impõe e abre vantagem sobre Lakers na semifinal do Oeste; Pistons vencem Cavaliers

Melhor time da Conferência Oeste na fase de classificação, o Oklahoma City Thunder abriu vantagem nos playoffs das semifinais ao derrotar o Los Angeles Lakers pelo placar de 108 a 90 na noite desta terça-feira, em partida realizada no Paycom Center.

A vitória veio em jornada inspirada de Chet Holmgreen, que marcou 24 pontos e pegou ainda 12 rebotes. Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell contribuíram com 18 pontos cada para o Thunder pavimentando o caminho do triunfo diante de sua torcida.

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Os atuais campeões chegaram a 5 a 0 nos playoffs, apesar da ausência do All-Star de 2025, Jalen Williams, devido a uma lesão na coxa esquerda, pelo terceiro jogo consecutivo. No histórico do confronto, o Thunder teve um aproveitamento de 49,4% nos arremessos de quadra e converteu 13 de 30 tentativas de três pontos.

Pelo lado dos Lakers, LeBron James bem que fez a sua parte ao anotar 27 pontos e terminar o confronto como o cestinha do duelo. Ao final da partida o astro de 41 anos reconheceu a superioridade do rival.

"Jogamos contra a melhor defesa da NBA, e você precisa de jogadores em quadra o tempo todo que consigam atrair vários marcadores", afirmou LeBron que espera uma reação rápida para o próximo confronto. "Temos de fazer o nosso jogo para buscar a vitória", completou.

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As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira e a partida será realizada novamente na casa do Oklahoma City Thunder.

No outro jogo da semifinal, o Detroit Pistons derrotou o Cleveland Cavaliers pelo placar 111 a 101 em partida válida pela semifinal da Conferência Oeste. Com 23 pontos assinalados e sete assistências, Cade Cunningham comandou a sua equipe neste primeiro jogo da série de playoffs. As duas equipes também voltam a se encontrar nesta quinta-feira

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

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Oklahoma City Thunder 108 x 90 Los Angeles Lakers

Detroit Pistons 111 x 101 Cleveland Cavaliers

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New York Knicks x Philadelphia 76ers

San Spurs x Minnesota TimberwolvesM