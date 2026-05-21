Thunder reage no jogo 2, supera os Spurs e empata série final da Conferência Oeste na NBA

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 09:05:00 Editado em 21.05.2026, 09:11:53
Após ser surpreendido em casa na abertura dos playoffs das finais da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder reagiu rápido e empatou a série em 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Paycom Center, ao superar o San Antonio Spurs pelo placar de 122 a 113. Em uma jornada onde seu sistema defensivo conseguiu frear o ímpeto de Victor Wembanyama, o destaque ficou com Shai Gilgeous-Alexander.

Cestinha do confronto, o ala assinalou 30 pontos na partida e ainda flertou com um 'double-double' ao garantir nove assistências para a franquia de Oklahoma. Com uma boa marcação, o time anfitrião forçou 21 erros do adversário, 'segurou' Wembanyama e soube conter as investidas de Stephon Castle e Dylan Harper.

Empolgado, o astro da noite disse que o time entrou sabendo da necessidade de vencer. "Os caras reagiram hoje porque sabíamos o que significaria uma nova derrota. Acho que mostramos essa essa energia desde o início da partida", afirmou Shai.

Para Mark Daigneault, treinador do Thunder, sua equipe teve frieza suficiente para assimilar os erros cometidos no primeiro confronto desta série de playoffs contra o San Antonio Spurs e tirou lições importantes para a sequência da disputa.

"Acho que todos nós jogamos melhor. Eu estava confiante e tranquilo. Não sabia se iríamos ganhar ou perder, mas tinha bastante certeza, depois de assistir ao primeiro jogo, e conhecendo nosso time, de que entraríamos em quadra e teríamos uma outra atitude", comentou.

Depois de uma atuação histórica na primeira partida, quando marcou 41 pontos, Victor Wembanyama não conseguiu manter o mesmo nível. Apesar de ter sido eficiente nos rebotes (pegou 24 bolas no garrafão), desta vez ele encerrou a partida apenas como o terceiro pontuador de sua equipe (21 pontos), ficando atrás de Stephon Castle (25) e Devin Vassell (22).

Depois de duas partidas realizadas na casa do Thunder, o playoff segue para San Antonio, onde serão realizados os dois próximos duelos. O confronto de número três está marcado para esta sexta-feira, às 21h30, no no Fros Bank Center.

CONFIRA O RESULTADO DO JOGO DESTA QUARTA-FEIRA

Oklahoma City Thunder 122 x 113 San Antonio Spurs

ACOMPANHE A PARTIDA DESTA QUINTA-FEIRA

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Basquete NBA Spurs Thunder
