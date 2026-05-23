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Thunder derrota os Spurs fora de casa e abre 2 a 1 na final da Conferência Oeste da NBA

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 09:13:00 Editado em 23.05.2026, 09:24:16
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Na noite desta sexta-feira (22), o Oklahoma City Thunder foi até o Frost Bank Center para derrotar o San Antonio Spurs na terceira partida da final da Conferência Oeste da NBA. O time do MVP Shai Gilgeous-Alexander venceu por 123 a 108 e retomou o mando de quadra que havia sido perdido no último embate.

Além disso, a franquia abriu 2 a 1 na decisão da conferência. O próximo embate entre as equipes acontece neste domingo (24), às 21h, no Paycom Center. Quem tiver o melhor desempenho na série, enfrentará Cleveland Cavaliers ou New York Knicks na grande decisão do torneio.

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No confronto deste sábado, o Oklahoma começou apagado, assim como o canadense Shai, que não conseguiu pontuar no primeiro quarto. O time mandante abriu 15 a 0 no placar com apenas oito minutos. Com dificuldade para entrar na partida, o técnico Mark Daigneault mexeu na equipe e ainda diminuiu a desvantagem, terminando em 31 a 26 para o Spurs.

O Thunders assumiu o controle do duelo no segundo quarto, que terminou com 32 a 20. Com a vantagem em quadra, os visitantes ganharam mais confiança, seguraram a reação do San Antonio e aumentaram a diferença no terceiro período, com 37 a 33 no placar. Ainda deu tempo para uma confusão generalizada em lance entre Devin Vassell, Stephon Castle e Ajay Mitchell.

No último período, o OKC valorizou a posse de bola e conseguiu sacramentar a vitória fora de casa. Shai terminou como cestinha da partida ao lado do rival Victor Wembanyama, ambos com 26 pontos. E conseguiu 12 assistências, enquanto o francês serviu os companheiros três vezes.

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