TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Thunder derrota o Lakers e fica próximo da final de conferência; Cleveland encosta na série

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 10.05.2026, 10:30:00 Editado em 10.05.2026, 10:43:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fora de casa, o Oklahoma City Thunder derrotou o Los Angeles Lakers na noite deste sábado (09) e ficou mais próximo da final da Conferência Oeste na NBA. A equipe venceu a partida por 131 a 108 e abriu 3 a 0 de vantagem na série, precisando de apenas uma vitória para sacramentar a classificação.

Embora tenha feito um bom segundo tempo, os Lakers fizeram um duelo bem abaixo e ficaram atrás do placar em praticamente todo o confronto. O astro LeBron James até tentou ajudar com 19 pontos, seis rebotes e oito assistências. Assim como o japonês Rui Hachimura, cestinha da equipe com 21 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por outro lado, o grande destaque do embate foi o belga Ajay Mitchell, do Thunder, cestinha com 24 pontos, além de 10 assistências e quatro rebotes. Ele foi ajudado pelo canadense Shai Gilgeous-Alexander, que conseguiu 23 pontos, nove assistências, quatro rebotes e dois tocos.

A partida que pode sacramentar a classificação do Oklahoma ou forçar o quinto confronto acontece nesta segunda-feira (11), às 23h30, novamente na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

CLEVELAND DERROTA DETROIT E ENCOSTA NA SÉRIE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após duas derrotas na semifinal da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers conseguiu a primeira vitória e permanece vivo por uma vaga na decisão. A equipe entrou em quadra na noite deste sábado (09), na Rocket Arena, e derrotou o Detroit Pistons por 116 a 109, com grandes atuações de Donovan Mitchell e James Harden.

Em um duelo muito parelho, o primeiro quarto terminou com 32 a 30 no placar para o Cleveland. O segundo terminou novamente com vitória da equipe mandante, por 32 a 18. O Detroit deu o troco no terceiro e conseguiu diminuir a diferença, fechando em 33 a 19. No entanto, o Cavaliers fechou a contagem no último com 33 a 28.

O norte-americano Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 35 pontos, além de quatro assistências e 10 rebotes. Ele contou com auxílio do veterano James Harden, decisivo nos momentos finais da partida. O camisa 1 fez 19 pontos, sete assistências e dois rebotes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Basquete LAKERS NBA Thunder
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV