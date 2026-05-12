Thunder bate Lakers, sela 'varrida' e vai à final do Oeste; Cavaliers empatam série com Pistons

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 09:22:00 Editado em 12.05.2026, 09:29:23
Quatro jogos, quatro vitórias e classificação à final da Conferência Oeste da NBA confirmada por antecedência. Esse foi o cenário que o Oklahoma City Thunder definiu nesta segunda-feira pelos playoffs das semifinais com uma "varrida" ao derrotar o Los Angeles Lakers por 115 a 110, em partida realizada na Crypto.com Arena, casa do rival

Apoiado na grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que emplacou 35 pontos, os atuais campeões da NBA eliminaram a equipe do consagrado LeBeron James e chegam com moral para a próxima etapa.

Com um final de quarto com ritmo frenético, Ajay Mitchell foi peça fundamental na construção do placar ao assinalar 10 de seus 28 pontos, minando a tentativa de reação dos Lakers.

Pelo lado dos anfitriões, LeBron bem que fez a sua parte. Foi o terceiro maior pontuador da franquia da Califórnia (24) e também brigou muito no garrafão garantindo 12 rebotes.

Com a temporada encerrada, o jogador de 41 anos evitou falar sobre o futuro, pediu um tempo para esfriar a cabeça e disse que tudo deve acontecer no tempo certo.

"Não sei o que o futuro me reserva. No momento, tenho bastante tempo para refletir. Como disse no ano passado após a derrota para o Minnesota (Timberwolves), vou avaliar a situação com a minha família, conversarei sobre isso e passarei um tempo com eles. Quando chegar a hora, vocês saberão", disse o jogador logo após o confronto.

CAVALIERS VENCEM PISTONS E EMPATAM A SÉRIE

Apoiado pela força de sua torcida, o Cleveland Cavaliers fez valer o mando de quadra na noite desta segunda-feira, na Rocket Arena, e empatou a série de playoffs das seminais da Conferência Leste em 2 a 2 ao superar o Detroit Pistons pelo placar de 112 a 103.

O destaque ficou por conta de Donovan Mitchell. Com um segundo tempo espetacular, ele marcou 39 dos seus 43 pontos na partida (igualando um recorde de playoffs da NBA) e empurrou a equipe para o triunfo.

"Foi um grande jogo. Estamos com duas vitórias e duas derrotas. Viemos aqui hoje para vencer e é isso que importa. Agora vamos rumo a Detroit em busca de outro grande resultado", afirmou o jogador.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 20h30, pelo jogo 6 dos playoffs na Little Caesars Arena, casa dos Pistons

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Cleveland Cavaliers 112 x 103 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 110 x 115 Oklahoma City Thunder

ACOMPANHE O DUELO DESTA TERÇA-FEIRA

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves Q

