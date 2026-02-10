Thiago Wild sai na frente, mas sente lesão e abandona jogo no ATP 250 de Buenos Aires

O brasileiro Thiago Wild está eliminado do ATP de Buenos Aires. Após fazer 1 a 0 contra o chileno Tomas Barrios Vera nesta terça-feira (6/4), na capital argentina, ele esteve muito perto de definir o confronto ao aplicar 5 a 2 em games na segunda parcial. No entanto, depois de permitir a reação do rival (6 a 5), ele decidiu abandonar o duelo por causa de uma lesão. O confronto teve a duração de 2h04.

Derrotado na última rodada do quali, o brasileiro (197º) entrou na chave principal como lucky-loser e ficou muito perto da primeira vitória no ano. Ele desperdiçou a chance de definir o duelo em três match-points.

Após confirmar a sua permanência no torneio, Tomas Barrios Vera (114º do ranking) terá pela frente o italiano Luciano Darderi (22º), cabeça de chave número 2 da competição.

O primeiro set começou com uma quebra para cada lado. A partir daí, a oscilação deu lugar ao jogo mais estudado com os dois tenistas aproveitando bem o seu saque. Mais consistente na troca de golpes, Wild abriu vantagem no sétimo game.

Sem conseguir confirmar seu serviço, o competidor chileno viu o paranaense abrir 4 a 3 e administrar a pequena vantagem sem cometer erros, fechando a primeira parcial em 6/4.

Na segunda parcial, Thiago Wild deu a impressão de que definiria logo o confronto com um 5 a 2 a seu favor. O chileno, no entanto, respondeu à altura, obteve duas quebras e empatou em 5 a 5. O paranaense, que já havia solicitado atendimento médico, perdeu o game seguinte de zero, continuou sentindo problemas físicos, e se retirou do duelo.