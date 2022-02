Thiago Monteiro vira sobre argentino e vai encarar Matteo Berrettini no Rio Open

Da Redação

Apoiado pela torcida e demonstrando muita garra, Thiago Monteiro venceu, nesta terça-feira, o argentino Sebastian Baez, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/4, em duelo válido pela primeira rodada do Rio Open.

Com o resultado, o canhoto cearense vai enfrentar na quinta-feira o italiano Matteo Berrettini, atual número 6 do ranking mundial e um dos favoritos da competição.

Depois de um primeiro set muito ruim, quando teve o saque quebrado logo no primeiro game e só conseguiu seu ponto inicial após estar perdendo por 4 a 0, Thiago Monteiro se recuperou no set seguinte, ao mudar seu estilo de jogo, ao chamar o argentino para a rede. O brasileiro conseguiu uma quebra no terceiro game e manteve seu serviço para obter o empate na partida.

O terceiro set foi emocionante, com Thiago Monteiro quebrando o serviço do argentino no game inicial, mas o adversário reagiu e chegou a ter 4 a 3 no placar. A disputa ficou tensa, Baez falhou em pontos decisivos e o brasileiro obteve importante vitória.

OUTROS RESULTADOS - Lorenzo Sonego (ITA) derrotou Laslo Djere (SER), 6/2 e 6/0; Federico Coria (ARG) bateu Cristian Garin (CHI), 6/2 e 6/0; Fernando Verdasco (ESP) eliminou Dusan Lajovic (SER), 7/6(4) e 6/3; Federico Delbonis (ARG) ganhou de Daniel Galan (COL), 3/6, 6/3 e 6/2; Fabio Fognini (ITA) passou por Facundo Bagnis (ARG), 6/2 e 6/4; e Albert Ramos (ESP) venceu Juan Ignacio Londero (ARG), 6/3 e 6/4.