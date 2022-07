Thiago Monteiro vence argentino de virada e decide challenger na Áustria

(via Agência Estado)

Thiago Monteiro, tenista número um do Brasil, está na final do Challenger de Salzburg, na Áustria. O cearanse derrotou o argentino Facundo Bagnis, neste sábado, por 2 sets a 1, parciais de 3/6 7/5 6/3 para chegar à decisão do Challenger. Em busca do maior título da carreira, ele enfrentará Norbert Gombos 124º do ranking.

O tenista eslovaco chegou à decisão ao derrotar o francês Courentin Moutet por 2 sets a 1 com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. A vitória vale 125 pontos no ranking da ATP, em que Thiago é o 89º colocado. O vice fica com 75.

"Foi um jogo bem duro. Estou feliz com a minha competitividade e a força mental. Tem sido chave conseguir acreditar que dá para reverter situações complicadas e elevar o nível de tênis quando necessário," disse o brasileiro, após derrotar o argentino, 102º colocado no ranking mundial.

Esta será a primeira final da temporada de Thiago Monteiro, que tem no total 6 títulos de torneios Challenger (Aix en Provence (2016), Braunschweig (2019), Lima (2019), Punta del Este (2019 e 2020)e Braga (2021).

"Estou mutilo feliz com a minha primeira final do ano. Agora vou recuperar bem para tentar busca esse título."

No duelo de canhotos sobre o saibro austríaco, o tenista cearense mostrou equilíbrio para buscar a virada sobre o argentino após sofrer revés no primeiro set. Num jogo marcado por muitas trocas de bola, Monteiro viu seu jogo crescer com a sua eficiência no primeiro saque. O aproveitamento, que foi de 62% no primeiro set, subiu para 68%, o que foi determinante para o triunfo no segundo set.

O equilíbrio marcou o confronto no set decisivo, mas a vitória no quinto game deu mais moral ao brasileiro. Após conseguir mais uma quebra de serviço, Monteiro administrou o ritmo para garantir a vitória de 2 a 1.