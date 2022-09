Thiago Monteiro perde e Brasil cai na Copa Davis para Portugal

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda não vai ser este ano que o Brasil voltará a ter chance para retornar para a primeira divisão da Copa Davis.

continua após publicidade .

Neste sábado, jogando em piso duro e ginásio coberto, Thiago Monteiro perdeu para João Sousa por 6/3 e 6/1, em Viana do Castelo (Portugal), e viu os donos da casa abrirem 3 a 1 no duelo.

Na sexta-feira o time brasileiro havia perdido suas duas partidas de simples. Nesse sábado manteve a luz acesa com a vitória mais cedo nas duplas de Felipe Meligeni e Rafael Matos sobre Nuno Borges e Francisco Cabral por 6/3, 0/6 e 6/3.

continua após publicidade .

Agora, para se manter no Grupo Mundial I (espécie de segunda divisão) o Brasil vai ter que vencer um adversário ainda a ser definido na repescagem para não cair para o Grupo Mundial II (terceira divisão) em 2023.

A Noruega contou com o seu principal tenista para avançar no Grupo Mundial I e derrotar a Índia. Casper Rudd, atual vice-campeão do US Open, ganhou seus duelos de simples e duplas (com Viktor Durasovic) e os noruegueses abriram 3 a 0.

Além de Portugal quem também se manteve com chance de subir para as Finais (primeira divisão) foram a Áustria, Hungria, Eslováquia, República Checa, Finlândia, Usbequistão e Bósnia-Herzegovina.