Thiago Monteiro avança em Madri e busca desencantar contra o russo Karen Khachanov

Thiago Monteiro estreou bem no Masters 1000 e Madri. Nesta quarta-feira, o brasileiro passou pelo croata Borna Gojo, em três sets, parciais de 7/6 (11/9), 4/6 e 6/3. Agora, o brasileiro terá pela frente o duro russo Karen Khachanov, a quem jamais ganhou em três encontros, sendo eliminado no US Open e em Wimbledon.

Monteiro precisou de 2h16 para passar por Gojo, que veio do qualificatório. O primeiro set foi bastante equilibrado, sem nenhuma quebra de serviço e com os tenistas sacando bem e não tendo break points para defender, o que levou a decisão ao tie-break.

Na parcial de desempate, o brasileiro saiu em desvantagem de 2 a 0. Ainda teve 5 a 2 contra quando reagiu ao quebrar dois serviços seguidos do croata que serviu para fechar. A virada veio com 6 a 5 quando desperdiçou o primeiro set point. Cada tenistas deve outras duas chances de fechar cada, com o brasileiro aproveitando a última ao quebrar o saque e fazer 11 a 9.

A reação do croata veio no segundo set, ao aproveitar a chance de quebra no terceiro game e depois apenas confirmar o serviço para empatar com 6 a 4. O terceiro set, contudo, foi do brasileiro. Ele aproveitou o break point para fazer 4 a 2 e depois não permitiu mais a reação, se garantindo com 6 a 4.

"Foi um jogo muito apertado, muito duro mesmo. As condições aqui estão bem rápidas e ele é um cara que saca bem, então eu tive que ficar bem concentrado o tempo todo para aproveitar as chances que eu conseguisse criar em algum momento", disse Thiago Monteiro, "No terceiro set a quebra foi bem importante", afirmou o tenista cearense, feliz com a mentalidade apresentada.

"Também muito feliz com o jogo. Eu consegui jogar bem consistente o tempo inteiro, saquei bem e fui decisivo nos momentos que precisavam", garantiu, já prevendo nova batalha com Khachanov, 12 do Mu Ndo e cabeça 10 em Madri. "Vai ser mais um jogo duro, mas a partida de hoje me deu bastante confiança. Tambem tive uma torcida brasileira presente, o que é sempre legal. Eles me transmitem uma energia boa que consigo usar nos jogos."

Em outros jogos da primeira rodada na Espanha, destaque para as vitórias de Richard Gasquet sobre Martin Landaluce, por 6/2 e 6/1, de Stanislas Wawrinka diante de Máxima Cressy, com 6/7 (3/7), 6/3 e 7/6 (7/4), de Emil Ruusuvuori contra Ugo Humbert, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4) e de Alex Mocan sobre Wu Yibing, por 6/2 e 6/4.